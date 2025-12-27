OM : C'est terminé pour Longoria, la décision qui ne passe pas !

En février 2025, Pablo Longoria avait complètement craqué à la suite d’une défaite de l’OM face à Auxerre (3-0) et il avait tenu des propos très virulents à l’encontre de l’arbitrage français. La FFF et la LFP avaient par la suite décidé de porter plainte contre le président marseillais, mais la 3F a finalement décidé de retirer sa plainte. Une décision qui n’a pas plu au Conseil de surveillance de la Fédération française de football qui a écrit une lettre à Philippe Diallo.
Pablo Longoria peut par moment être quelqu’un de sanguin et d’impulsif et il l’avait prouvé en février 2025. Très agacé par la défaite de l’OM à Auxerre (3-0), le président marseillais était alors rentré dans une énorme colère dans les couloirs de l’Abbé Deschamps et il avait fortement critiqué l’arbitrage français.
La FFF ne porte finalement pas plainte contre Longoria
Pablo Longoria avait notamment déclaré : « Quelle corruption ! C’est la corruption totale », ce qui lui avait valu une suspension de neuf mois. La FFF et la LFP avaient même décidé de porter plainte contre le président de l'OM mais dernièrement on apprenait que la 3F avait finalement retiré sa plainte.
Le Conseil de surveillance de la FFF s’interroge
Forcément, cette décision n’est pas passée inaperçue et certains demandent même des comptes. C’est le cas du Conseil de surveillance de la FFF qui a envoyé une lettre à son président Philippe Diallo, que L’Équipe dévoile ce vendredi. « Dans le cadre de sa mission statutaire de veille, d'analyse et de recommandation en matière de gouvernance, le conseil de surveillance souhaite appeler votre attention sur la cohérence entre les engagements récemment adoptés par le comité exécutif et certaines prises de décisions antérieurement dans des situations sensibles touchant à l'autorité fédérale et à la protection de l'arbitrage », commence la lettre en référence au plan fédéral de lutte contre les violences et les incivilités. « Dans ce contexte, les échanges et décisions intervenus à la suite de propos publics mettant en cause l'arbitrage, (...), ont suscité des interrogations au sein l'écosystème du football, en particulier parmi les arbitres. » Le Conseil de surveillance souhaite obtenir des éclairages, reste à voir la réponse que donnera Philippe Diallo.