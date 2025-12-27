OM : C'est terminé pour Longoria, la décision qui ne passe pas !

Alexis Brunet

En février 2025, Pablo Longoria avait complètement craqué à la suite d’une défaite de l’OM face à Auxerre (3-0) et il avait tenu des propos très virulents à l’encontre de l’arbitrage français. La FFF et la LFP avaient par la suite décidé de porter plainte contre le président marseillais, mais la 3F a finalement décidé de retirer sa plainte. Une décision qui n’a pas plu au Conseil de surveillance de la Fédération française de football qui a écrit une lettre à Philippe Diallo.

Pablo Longoria peut par moment être quelqu’un de sanguin et d’impulsif et il l’avait prouvé en février 2025. Très agacé par la défaite de l’OM à Auxerre (3-0), le président marseillais était alors rentré dans une énorme colère dans les couloirs de l’Abbé Deschamps et il avait fortement critiqué l’arbitrage français.

La FFF ne porte finalement pas plainte contre Longoria Pablo Longoria avait notamment déclaré : « Quelle corruption ! C’est la corruption totale », ce qui lui avait valu une suspension de neuf mois. La FFF et la LFP avaient même décidé de porter plainte contre le président de l'OM mais dernièrement on apprenait que la 3F avait finalement retiré sa plainte.