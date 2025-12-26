Un joueur de l'OM au PSG : C'est terminé pour ce transfert !

Alexis Brunet

Un joueur de l’OM pourrait bien à l’avenir porter le maillot du PSG. En effet, le club de la capitale aurait des vues sur Darryl Bakola, qui ne joue pas tellement cette saison. Toutefois, Marseille veut conserver cet hiver son milieu de terrain offensif et travaillerait même sur sa prolongation de contrat jusqu’en 2030.

Si évoluer au PSG et à l’OM est souvent vu comme une immense traitrise, certains joueurs s’y sont déjà risqués. On peut notamment citer Hatem Ben Arfa, Lassana Diarra, Gabriel Heinze ou bien Laurent Fournier par exemple. Prochainement, un nouveau nom pourrait s’ajouter à cette liste.

Bakola bientôt au PSG ? Selon les informations de CaughtOffside, le PSG ferait partie des clubs intéressés par Darryl Bakola. À seulement 18 ans, le milieu offensif fait partie des éléments les plus prometteurs à son poste, mais il ne joue pas tellement à l’OM cette saison (seulement 114 minutes avec l’équipe première). Outre Paris, de nombreuses formations anglaises auraient des vues sur le Marseillais, tout comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou bien encore la Juventus de Turin.