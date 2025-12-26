Kylian Mbappé : La rupture à 200M€ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant signé au Real Madrid, Kylian Mbappé a notamment rejoint Jude Bellingham dans le vestiaire merengue. Aujourd’hui, les deux stars font le bonheur de la Casa Blanca. Mais cela sera-t-il encore le cas à l’avenir ? L’Anglais pourrait faire l’objet d’une folie venue tout droit de Premier League et c’est Manchester United qui préparerait cela. Explications.

Formé du côté de Birmingham City, Jude Bellingham a ensuite explosé loin de l’Angleterre. Parti se révéler au Borussia Dortmund, le Britannique brille aujourd’hui sous le maillot du Real Madrid. Mais voilà qu'un retour dans le Royaume pourrait être à prévoir pour le milieu de terrain de 22 ans. Telle serait en tout cas la volonté de Manchester United, prêt à faire une folie pour Bellingham.

La folie de Manchester United ? Jude Bellingham quittera-t-il Kylian Mbappé et le Real Madrid pour Manchester United ? Les Red Devils prépareraient du lourd pour rendre cela possible. En effet, selon les informations de OK Diario, il serait question d’une offre de 200M€. De plus, pour convaincre Bellingham, le club anglais lui offrirait un contrat de 6 ans avec à la clé un salaire annuel net de 15M€.