Kylian Mbappé : La rupture à 200M€ ?

Ayant signé au Real Madrid, Kylian Mbappé a notamment rejoint Jude Bellingham dans le vestiaire merengue. Aujourd’hui, les deux stars font le bonheur de la Casa Blanca. Mais cela sera-t-il encore le cas à l’avenir ? L’Anglais pourrait faire l’objet d’une folie venue tout droit de Premier League et c’est Manchester United qui préparerait cela. Explications.
Formé du côté de Birmingham City, Jude Bellingham a ensuite explosé loin de l’Angleterre. Parti se révéler au Borussia Dortmund, le Britannique brille aujourd’hui sous le maillot du Real Madrid. Mais voilà qu'un retour dans le Royaume pourrait être à prévoir pour le milieu de terrain de 22 ans. Telle serait en tout cas la volonté de Manchester United, prêt à faire une folie pour Bellingham.
La folie de Manchester United ?
Jude Bellingham quittera-t-il Kylian Mbappé et le Real Madrid pour Manchester United ? Les Red Devils prépareraient du lourd pour rendre cela possible. En effet, selon les informations de OK Diario, il serait question d’une offre de 200M€. De plus, pour convaincre Bellingham, le club anglais lui offrirait un contrat de 6 ans avec à la clé un salaire annuel net de 15M€.
Intransférable pour le Real Madrid !
Mais voilà que malgré cette folie envisagée par Manchester United, cela pourrait ne pas suffire pour faire venir Jude Bellingham. En effet, du côté du Real Madrid, on serait très clair : l’Anglais est intransférable. Alors que Bellingham est sous contrat jusqu’en 2029 avec la Casa Blanca, il ne devrait donc pas partir de sitôt…