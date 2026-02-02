PSG : Après Dro Fernandez, un autre phénomène va signer !

Axel Cornic

Comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain s’est montré très calme sur le marché des transferts, avec seulement la signature de Dro Fernandez. Mais le prodige du FC Barcelone pourrait finalement voir un autre nom le rejoindre au tableau des recrues de ce mois de janvier 2026, avec un jeune talent tunisien qui évolue au poste d’ailier droit.

Tout a changé à Paris, avec une plus grande place donnée à la jeunesse. Ça s’est vu cet hiver, avec l’arrivée de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Agé de seulement 18 ans, le milieu offensif est annoncé comme la nouvelle pépite du football espagnol et tout le monde attend de voir ce qu’il va donner au PSG.

Après Dro Fernandez... Lors de la conférence de presse, Luis Enrique a toutefois tenu à tempérer les attentes autour de sa nouvelle recrue. « Il reste très jeune. On a beaucoup de confiance dans l'avenir et dans ce type de joueurs mais il faut être calme. Il arrive tout juste et on a de la tranquillité pour voir son adaptation, pour voir son niveau. Tranquille » a expliqué le coach du PSG. « C'est aussi important d'avoir confiance dans les jeunes joueurs, mais il faut leur donner cette confiance dans les moments adéquats. Et quand sera ce moment, je ne sais pas ».