«La rage de fou malade» : Messi a écoeuré Mbappé, cette scène dévoilée au PSG

Avant de revoir sa politique sportive, et miser davantage sur le collectif que sur le recrutement de stars, le Paris Saint-Germain comptait dans ses rangs Kylian Mbappé et Lionel Messi, finalistes de la dernière Coupe du monde en 2022. Et les retrouvailles qui avaient suivi étaient particulières…
Pour la finale de la dernière Coupe du Monde, le PSG avait deux représentants de taille avec Kylian Mbappé, dans le coin français, et Lionel Messi, du côté de l’Argentine. Et quatre ans après le sacre des Bleus, c’est l’Albiceleste qui a décroché le Graal à l’issue du match de légende (3-3 a.p, 2-4 aux t.a.b). Dans les jours qui ont suivi, les deux attaquants se retrouvaient à Paris, un moment particulier comme l’avait dévoilé Kylian Mbappé dans l’émission Clique.
« Le premier jour quand on est rentré, on a cassé cette glace »
« Comment c’était ? (Rires). En vrai ? C'est parce que c'est Messi, tu respectes, c'est une légende vivante. Mais j'avais la rage de fou malade le premier jour, avait plaisanté l’international tricolore en 2024, dans des propos rapportés par CulturePSG. Mais ce qui est bien, c'est que le premier jour quand on est rentré, on a cassé cette glace parce que tu sais, tu appréhendes un peu. On s'est livré une bataille (au Qatar) que tout le monde a vu, et après on se retrouve dans la même équipe. Et le premier truc, ça a été de rigoler tous les deux et il m'a dit "c'est bon, tu as déjà gagné une fois, il faut me laisser gagner moi aussi". Moi j'avais déjà gagné tu vois. Et après on s'est remémoré des souvenirs ensemble de la finale, parce que c'est bien d'avoir le gars d'en face, savoir ce qu'il pense, et on a rigolé et au final on a fait une deuxième partie de saison où on s'est super bien entendu. Je pense que cette finale (de Coupe du monde) nous a encore plus rapprochés finalement. »
« Tu apprends tout d'un gars comme Messi »
Relancé dans la foulée sur Lionel Messi, Kylian Mbappé ne cachait pas son admiration à l’égard de son ancien partenaire du PSG. « Il fait tout bien. Tu apprends tout d'un gars comme ça. Je pense que j'ai plus appris à l'entraînement qu'en match. Parce qu'à l'entraînement, tu es beaucoup plus relâché et le gars fait tout bien, expliquait la star du Real Madrid sur Canal+. Et en plus tu sais, moi je n'ai pas de filtre, je n'ai pas de gêne. Quand j'ai besoin d'apprendre un truc, j'allais le voir et lui dire "pourquoi tu fais ça ?". Moi je n'ai pas de gêne, je m'en fous, je veux apprendre. Moi aussi je veux gagner ces trucs-là (il pointe le doigt vers le ciel). Donc tu vois, je n'avais pas de problème à avoir une interaction avec lui. Et donc on a créé cette relation où il voyait que j'avais beaucoup de respect pour lui. J'avais beau être Kylian, lui c'est Messi. »