«La rage de fou malade» : Messi a écoeuré Mbappé, cette scène dévoilée au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de revoir sa politique sportive, et miser davantage sur le collectif que sur le recrutement de stars, le Paris Saint-Germain comptait dans ses rangs Kylian Mbappé et Lionel Messi, finalistes de la dernière Coupe du monde en 2022. Et les retrouvailles qui avaient suivi étaient particulières…

Pour la finale de la dernière Coupe du Monde, le PSG avait deux représentants de taille avec Kylian Mbappé, dans le coin français, et Lionel Messi, du côté de l’Argentine. Et quatre ans après le sacre des Bleus, c’est l’Albiceleste qui a décroché le Graal à l’issue du match de légende (3-3 a.p, 2-4 aux t.a.b). Dans les jours qui ont suivi, les deux attaquants se retrouvaient à Paris, un moment particulier comme l’avait dévoilé Kylian Mbappé dans l’émission Clique.

Mercato - PSG : «J'arrive à 9h00 du matin»... Contacté pour signer à Paris, il prend le premier vol ! https://t.co/4CbnN7leBk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Le premier jour quand on est rentré, on a cassé cette glace » « Comment c’était ? (Rires). En vrai ? C'est parce que c'est Messi, tu respectes, c'est une légende vivante. Mais j'avais la rage de fou malade le premier jour, avait plaisanté l’international tricolore en 2024, dans des propos rapportés par CulturePSG. Mais ce qui est bien, c'est que le premier jour quand on est rentré, on a cassé cette glace parce que tu sais, tu appréhendes un peu. On s'est livré une bataille (au Qatar) que tout le monde a vu, et après on se retrouve dans la même équipe. Et le premier truc, ça a été de rigoler tous les deux et il m'a dit "c'est bon, tu as déjà gagné une fois, il faut me laisser gagner moi aussi". Moi j'avais déjà gagné tu vois. Et après on s'est remémoré des souvenirs ensemble de la finale, parce que c'est bien d'avoir le gars d'en face, savoir ce qu'il pense, et on a rigolé et au final on a fait une deuxième partie de saison où on s'est super bien entendu. Je pense que cette finale (de Coupe du monde) nous a encore plus rapprochés finalement. »