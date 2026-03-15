«Il ne sait pas faire» : Un joueur s'est plaint de Kylian Mbappé dans le vestiaire !

Alexis Brunet

Depuis 2024, Kylian Mbappé fait le bonheur du Real Madrid pour lequel il a déjà marqué 38 buts cette saison. Le Français est donc très apprécié par le vestiaire madrilène, mais il n’a pas toujours fait l’unanimité. En effet, par le passé, un coéquipier de l’attaquant s’est déjà plaint de lui et pour une raison assez étonnante.

En 2017, le PSG frappait très fort sur le marché des transferts. Le club de la capitale était bien décidé à remporter la Ligue des champions et, pour y arriver, il avait décidé de recruter un certain Neymar. Toutefois, le Brésilien n’était pas arrivé tout seul à Paris, car dans le même temps, le prêt avec option d’achat de Kylian Mbappé avait également été conclu.

Kylian Mbappé : Sa mère rêvait d'une autre carrière pour lui (et elle risque de vous étonner) https://t.co/fcc1pZn7Pi — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

Un coéquipier s’était plaint de Kylian Mbappé Kylian Mbappé a donc quitté l’AS Monaco pour le PSG et à l’époque il n’était encore qu’un grand espoir, même s’il venait de remporter le championnat. Le talent du Français était indéniable, mais il agaçait un peu certains de ses coéquipiers, comme l’a déclaré Radamel Falcao dans le podcast El Camino de Mario. « Un jour Carillo m’a dit : " Kylian est fantastique, mais il ne sait pas faire de passes." J’étais capitaine et un jour, en allant au centre d’entraînement, sa mère m’a arrêté pour me dire qu’elle m’autorisait à réprimander son fils. Il était très mature pour son âge. Quand il a dû choisir entre le Real Madrid et le PSG, je lui ai dit qu’il aurait plus de chances de gagner le Ballon d’or au Real Madrid. »