Ce footballeur touche les parties intimes de son adversaire, et finit par terre (avant de se faire expulser)

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a parfois des situations très étonnantes lors d'un match qui donnent lieu à une expulsion ou un avertissement. C'était encore le cas lors d'un match entre l'Atlético de Madrid et Getafe ce samedi en Liga, une confrontation marquée par la victoire des Madrilènes (1-0) qui pointe à 10 points du FC Barcelone au classement avant la fin de la 28ème journée.

Opposé à Getafe ce samedi après son festival en Ligue des champions à domicile mardi contre Tottenham, l'Atlético de Madrid a vécu une situation un peu délicate lors du match. Cela concerne surtout un joueur adverse qui s'est rendu coupable d'un geste peu glorieux avant de se faire expulser. Forcément, la sanction n'a pas traîné, malgré l'incompréhension du principal intéressé.

O motivo da expulsão do Abqar...



Sim, isso mesmo que vc viu. pic.twitter.com/kX5JA11V7C https://t.co/R2L2KdmIa7 — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) March 14, 2026

Le geste incompréhensible sur Sorloth Voilà encore une séquence qui risque de ne pas aider à redorer le blason de Getafe. Le club, qui a une assez mauvaise réputation, a encore vu l'un de ses joueurs dépasser les bornes sur le terrain. En effet, sur la séquence largement relayée sur les réseaux sociaux, on voit le défenseur de 27 ans Abdel Abqar, international marocain, toucher et pincer les parties intimes d'Alexander Sorloth, attaquant de l'Atlético de Madrid. Un geste qui n'est pas resté impuni, autant de la part de Sorloth que de l'arbitre.