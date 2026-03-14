Kylian Mbappé fait des siennes : Sa mère passe un coup de fil, «elle m’a autorisé à...»

Ce n’est pas un secret, mais Fayza Lamari est très proche et toujours prête à défendre son aîné Kylian Mbappé. Cependant, la maman du joueur, parfois clivante dans ses déclarations, l’a également aidé à se faire recadrer par certains joueurs importants au début de sa carrière, notamment lors de ses débuts à l’AS Monaco.
Désormais âgé de 27 ans, Kylian Mbappé est bien conscient de son poids dans la sphère médiatique. Tout au long de sa carrière, qui a commencé sur les chapeaux de roues à Monaco en décembre 2015, le Bondynois a pu être accompagné de ses deux parents afin de le conseiller. Wilfried Mbappé et Fayza Lamari ont ainsi souvent défendu les intérêts de leur fils aîné. Sa maman notamment, a parfois concédé que son fils avait pu commettre des erreurs au PSG.
Fayza Lamari concède des erreurs de comportement de son fils
« Je sais pas la dernière erreur qu’il a pu faire …. Allez la dernière erreur qu’il a pu faire c’est quand il a demandé plus de responsabilités en 2019. Elle a vraiment eu beaucoup de conséquences, il parlait à chaud, il était vraiment en colère, c’est peut-être la dernière erreur qu’il a pu faire selon moi […] Il a fait d’autres erreurs, mais on en fait tous. Croire que Kylian Mbappé ne fait pas d’erreurs ou ne se trompe pas, non il en fait. Il apprend et c’est comme ça qu’il grandit », déclarait-elle notamment à Brut en 2024.
« Sa mère m’a appelé pour me dire qu’elle m’autorisait à réprimander son fils »
Mais Fayza Lamari a également réussi à faire grandir Kylian Mbappé en le mettant parfois face à ses responsabilités, ou encore en autorisant certains cadors à le gronder sur son comportement. Ce samedi, Radamel Falcao, capitaine iconique de l’AS Monaco, a révélé une anecdote passionnante à ce sujet : « J'étais capitaine, et un jour, en allant au centre d'entraînement, sa mère m’a appelé pour me dire qu’elle m’autorisait à réprimander son fils. Il était très mature pour son âge. Quand il a dû choisir entre le Real Madrid et le PSG, je lui ait dit qu’il aurait plus de chances de gagner le Ballon d’Or au Real Madrid. Je me souviens qu'il avait beaucoup de mal en défense ; j'ai dû le pousser là-dessus », a ainsi confié la légende colombienne.