Kylian Mbappé fait des siennes : Sa mère passe un coup de fil, «elle m’a autorisé à...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais Fayza Lamari est très proche et toujours prête à défendre son aîné Kylian Mbappé. Cependant, la maman du joueur, parfois clivante dans ses déclarations, l’a également aidé à se faire recadrer par certains joueurs importants au début de sa carrière, notamment lors de ses débuts à l’AS Monaco.

Désormais âgé de 27 ans, Kylian Mbappé est bien conscient de son poids dans la sphère médiatique. Tout au long de sa carrière, qui a commencé sur les chapeaux de roues à Monaco en décembre 2015, le Bondynois a pu être accompagné de ses deux parents afin de le conseiller. Wilfried Mbappé et Fayza Lamari ont ainsi souvent défendu les intérêts de leur fils aîné. Sa maman notamment, a parfois concédé que son fils avait pu commettre des erreurs au PSG.

🔴 « 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗥, 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗟𝗟𝗢 𝗠'𝗔 𝗗𝗜𝗧 : "𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 (𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́) 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘, 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗜𝗟 𝗡𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦." » 🤣



Radamel Falcao 🇨🇴 sur Kylian Mbappé 🇫🇷 :



« J'étais capitaine, et un jour, en allant au… pic.twitter.com/100Wumkleh — Vibes Foot (@VibesFoot) March 14, 2026

Fayza Lamari concède des erreurs de comportement de son fils « Je sais pas la dernière erreur qu’il a pu faire …. Allez la dernière erreur qu’il a pu faire c’est quand il a demandé plus de responsabilités en 2019. Elle a vraiment eu beaucoup de conséquences, il parlait à chaud, il était vraiment en colère, c’est peut-être la dernière erreur qu’il a pu faire selon moi […] Il a fait d’autres erreurs, mais on en fait tous. Croire que Kylian Mbappé ne fait pas d’erreurs ou ne se trompe pas, non il en fait. Il apprend et c’est comme ça qu’il grandit », déclarait-elle notamment à Brut en 2024.