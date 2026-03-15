Un «phénomène» est annoncé au PSG dans la presse

Pierrick Levallet

Après sa victoire contre Chelsea à l’aller (5-2), le PSG aborde le match retour un peu plus sereinement. Le club de la capitale a une avance confortable et a pris une bonne option sur la qualification pour le tour suivant en Ligue des champions. Un joueur a d’ailleurs bluffé son monde, et vous le connaissez tous.

Le PSG a pris une bonne option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre Chelsea à l’aller (5-2). Le club de la capitale a une avance confortable, ce qui lui permet d’aborder le choc retour plus sereinement. Un joueur de Luis Enrique a d’ailleurs impressionné son monde face aux Blues, et son nom est connu de tous.

«Il est énervé», le malaise qui a profité au PSG ! https://t.co/umRHDbWCY5 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Kvaratskhelia a bluffé son monde avec le PSG En effet, Khvicha Kvaratskhelia a totalement changé le cours de la rencontre après son entrée en jeu. Double buteur, l’international géorgien a permis au PSG de repartir du Parc des Princes avec une belle avance. Sa première réalisation en a d’ailleurs stupéfait quelques-uns tant le travail réalisé était bluffant puisqu'il a éliminé plusieurs défenseurs de Chelsea avant de loger le ballon au fond des filets d'une frappe pure.