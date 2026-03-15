Un «phénomène» est annoncé au PSG dans la presse

Après sa victoire contre Chelsea à l’aller (5-2), le PSG aborde le match retour un peu plus sereinement. Le club de la capitale a une avance confortable et a pris une bonne option sur la qualification pour le tour suivant en Ligue des champions. Un joueur a d’ailleurs bluffé son monde, et vous le connaissez tous.
Le PSG a pris une bonne option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre Chelsea à l’aller (5-2). Le club de la capitale a une avance confortable, ce qui lui permet d’aborder le choc retour plus sereinement. Un joueur de Luis Enrique a d’ailleurs impressionné son monde face aux Blues, et son nom est connu de tous.
Kvaratskhelia a bluffé son monde avec le PSG
En effet, Khvicha Kvaratskhelia a totalement changé le cours de la rencontre après son entrée en jeu. Double buteur, l’international géorgien a permis au PSG de repartir du Parc des Princes avec une belle avance. Sa première réalisation en a d’ailleurs stupéfait quelques-uns tant le travail réalisé était bluffant puisqu'il a éliminé plusieurs défenseurs de Chelsea avant de loger le ballon au fond des filets d'une frappe pure.
«Il n’y en a pas beaucoup des joueurs capables de faire ça»
« Dès que j’ai vu son visage quand il est entré, j’ai su. C’est un joueur qui a du caractère et de l’amour-propre. Il a dû être touché de ne pas débuter. Le premier but qu’il marque, il ne vient pas par hasard. C’est une situation qu’il travaille tout le temps avec nous et au PSG. Il n’y en a pas beaucoup des joueurs capables de faire ça. C’est un phénomène. La L1, c’est tactique, physique, ça défend en bloc bas. C’est plus difficile pour un joueur du style de Khvicha. Il est attendu, ses adversaires savent qu’il peut casser des reins alors, ils s’y mettent à deux ou trois » a ainsi confié Adel Chedli, entraîneur-adjoint de la Géorgie, à L’Equipe.