L'OM prépare un ultime transfert !

Axel Cornic

Comme souvent depuis le début de la présidence de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille s’est montré très actif sur le marché des transferts, avec l’élimination en Ligue des Champion qui a changé les plans. Mais ce n’est pas fini, puisqu’une nouvelle arrivée pourrait être bouclée dans les toutes dernières heures du mercato hivernal.

L’horloge tourne et on ne sait plus où donner de la tête. Ce lundi est le dernier jour du mercato, qui fermera officiellement ses portes à 20h. Les clubs s’affairent pour boucler les derniers dossiers chauds et c’est notamment le cas du côté de l’OM, qui après laisser filer Robinio Vaz, Pol Lirola, Neal Maupay et Ruben Blanco, devrait officialiser la rupture du prêt de Matt O’Riley, qui va retrouver Brighton.

Ça bouge beaucoup à l’OM Ce n’est pas tout, puisqu’Arthur Vermeeren pourrait lui aussi faire ses valises seulement quelques mois après son arrivée, sans oublier la nouvelle polémique qui frappe l’OM. Car Roberto De Zerbi a clairement décidé d’écarter de l’équipe Amir Murillo, relégué en réserve et vraisemblablement invité à se trouver un nouveau club au plus vite. Le défenseur panaméen a d’ailleurs fait une publication assez étrange sur les réseaux sociaux, qui n’a pas manqué de jeter de l’huile sur le feu.