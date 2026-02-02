Faux transfert à l’OM : Un supporter piège le journal L’Équipe, la suite est improbable !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dernière ligne droite dans ce mercato, et l’OM se montre encore une fois très actif avec plusieurs arrivées au programme. Alors que Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli sont arrivés dans la cité phocéenne ce lundi, un autre joueur a été annoncé proche du club phocéen par le quotidien L’Equipe, victime d'un canular par un supporter marseillais, qui s’est vanté de sa blague sur le réseau social X.

Ce lundi 2 février marque la fin du mercato hivernal en France, et comme d’habitude, de nombreux noms circulent pour venir renforcer les effectifs, notamment du côté de l’OM , encore très actif. Après avoir attiré Quinten Timber (24 ans), qui a signé en provenance du Feyenoord Rotterdam , et Ethan Nwaneri (18 ans), prêté par Arsenal, ce sont Himad Abdelli (26 ans - Angers) et Tochukwu Nnadi (22 ans, SV Zulte Waregem) qui viennent renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi . Ce lundi, un autre nom avait été évoqué sur la short-list de l’OM , un joueur finalement très loin de Marseille.

Ce lundi, L’Équipe a annoncé que Souffian El Karouani (Utrecht) était courtisé par l’OM , qui disposerait même d’un accord avec l’entourage de l’international marocain. Problème, cette information révélée par le quotidien sportif et rapportée par la plupart des médias spécialisés dans l’actualité sportive, dont le 10 Sport , serait tout simplement fausse.

L’Équipe piégé par un supporter de l’OM

Sur X, un supporter de l’OM revendique avoir piégé L’Équipe pour, selon lui, « vérifier la rigueur journalistique en période de mercato ». Il a ensuite détaillé les coulisses de cette farce. « Pour info, j'ai un numéro marocain et j'en ai profité pour DM un journaliste en inventant une info mercato de toute pièce. Pour que ce soit réaliste, j'ai choisi un joueur marocain autour duquel il y avait déjà eu des rumeurs qui l’envoyaient à l’OM : Souffian El Karouani, explique cet utilisateur. J'ai donc changé ma pp WhatsApp en mettant une photo d'un mec lambda à côté de lui trouvé dans ses stories Instagram (?) »

« Je lui dis que je suis un de ses potes sans trop de précisions. Il faut reconnaître que le +212 et le transfert des messages en néerlandais est très très crédible et dangereux... », poursuit ce fan de l’OM, captures d’écran à l’appui. « Je lui dis qu'il y a un accord pour une signature libre au mois de juin et que le joueur a parlé avec les dirigeants de l'OM. Pour bien le bait, je lui demande de préciser qu'il a refusé des offres… Détail qui sera bien présent dans l'article final ».

Sur son compte X, Taharit77 précise avoir ensuite relancé le journaliste en question « pour lui annoncer que le transfert était imminent et que le joueur arrivait à Marseille demain. Je lui donne des détails du transfert. (Bien présents dans l'article). Je lui fais un pressing pour qu'il poste TOUT DE SUITE. Je le menace de donner l'info à un autre journaliste. Pour renforcer la crédibilité j'ai mis un statut WhatsApp qu'il a vu. »

L’auteur de ce canular a d’ailleurs profité d’une vraie opération, avec le recrutement surprise de Tochukwu Nnadi (arrivé en provenance de Zulte Waregem) pour rendre crédible son histoire : « Coup de chance : je lui annonce que le joueur arrive avec un autre joueur et l'info du milieu de terrain Nnadi tombe. Merci au revoir. » Ce lundi après-midi, l’article annonçant la possible arrivée de Souffian El Karouani avant la fin du mercato hivernal avait été retiré du site de L’Équipe. Le latéral gauche d’Utrecht va en réalité signer en faveur d’Al-Qadsiah, en Arabie saoudite.