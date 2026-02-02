«Je suis consterné» : Un international français fait polémique à l’étranger... et ça pourrait intéresser le PSG pour un transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un dossier qui traîne en longueur et qui commence à agacer à l’étranger. Il concerne un international français, bien parti pour faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique cet été, mais avec quelle situation contractuelle ? Cela pourrait arranger les affaires du PSG...

Intertitre 1 A l’approche de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, certains joueurs de Didier Deschamps sont quasi assurés de faire partie de la liste finale. On peut penser à Mike Maignan, William Saliba, Dayot Upamecano, Aurélien Tchouameni, Ousmane Dembélé, Michael Olise ou encore Kylian Mbappé. Tous n’auront peut-être pas les idées claires sur leur avenir en club. La situation d’un international français fait notamment polémique à l’étranger.

« Je crains que ses agents ne fassent tout leur possible pour le convaincre de partir » Cela fait de longues semaines que le dossier Upamecano est ouvert au Bayern Munich, le défenseur central de 27 ans arrivant à la fin de son contrat en juin prochain. Si le scénario d’une prolongation tenait la corde jusqu’à peu avec une revalorisation salariale à la clé, comme vous l’avait annoncé le10sport.com, le feuilleton commence à durer, et cela agace fortement le géant bavarois. Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich, n’a pas hésité à critiquer l’entourage de Dayot Upamecano. « Je serais extrêmement heureux si Dayot Upamecano décidait de rester au Bayern. Je sais que lui et sa famille se sentent très bien à Munich. Cependant, je crains que ses agents ne fassent tout leur possible pour le convaincre de quitter Munich, a-t-il regretté auprès du média Kicker. Je suis consterné par ce comportement ».