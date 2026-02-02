Le PSG veut faire signer ce joueur : Cet accord espéré qui devrait ravir Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dernier jour du mercato hivernal en ce 2 février, et cela ne devrait pas trop bouger du côté du PSG, qui a simplement recruté l’espoir Dro Fernandez (FC Barcelone) cet hiver. En revanche, les dirigeants devraient prochainement s’activer pour convaincre un joueur de signer, dossier important aux yeux de Luis Enrique.

On savait que le mercato hivernal serait calme du côté du PSG. Comme vous l’avait révélé le10sport.com dès le mois d’octobre, la direction parisienne ne comptait pas injecter de sang neuf dans l’effectif en ce mois de janvier, et ce malgré les nombreuses absences du début de saison. Finalement, le club de la capitale est passé à l’action pour mettre la main sur le jeune Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone pour 8 millions d’euros. Dans le sens des départs, pas d’agitation non plus.

« Il a été important pour nous » Pourtant, plusieurs protégés étaient courtisés dans ce mercato hivernal, à l’instar de Lee Kang-In, dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Un départ que n’ont jamais envisagé les décideurs parisiens, ainsi que Luis Enrique, qui apprécie fortement le joueur. « Il a été important pour nous, déclarait l’Espagnol en conférence de presse avant le déplacement à Strasbourg (2-1). Il est arrivé en même temps que moi. Il a toujours été important même s’il lui a manqué de la régularité pour être encore plus important. Il a le niveau technique et physique. On a confiance en lui. » Pas de départ donc, mais peut-être une prolongation ! L’Équipe explique dans ses colonnes du jour qu’un nouveau bail pourrait être signé prochainement par le Sud-Coréen, engagé jusqu’en 2028.