Une star du PSG traverse une épreuve douloureuse, le secret a été bien gardé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, le PSG a pris une grosse option pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant largement contre Chelsea (5-2) au Parc des Princes. La joie était grande dans le vestiaire parisien, et ce alors qu’un cadre de l’équipe vient de vivre des jours compliqués…

Malgré la large victoire du Paris Saint-Germain contre Chelsea (5-2) pour son huitième de finale aller de Ligue des champions, tous les joueurs de Luis Enrique n’ont pas forcément rassuré. C’est le cas de Marquinhos, ciblé par les critiques après la rencontre. « L’égalisation d’Enzo Fernandez sur un centre en retrait. Une action sur laquelle Marquinhos est totalement à la ramasse, s’inquiétait notamment Pierre Ménès. Le rendement de Marquinhos devient extrêmement problématique ». Mais on a appris depuis que le capitaine du PSG avait été perturbé dans sa préparation par un souci personnel.

Mercato - PSG : «J'arrive à 9h00 du matin»... Contacté pour signer à Paris, il prend le premier vol ! https://t.co/4CbnN7leBk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Il y a des moments dans la vie qui nous marquent à jamais » Dans un message publié durant la semaine sur Instagram, la compagne de Marquinhos révélait que sa famille venait de vivre une épreuve douloureuse, quelques jours après la naissance d’un quatrième enfant. « Il y a des moments dans la vie qui nous marquent à jamais. Ces derniers jours ont été intenses, remplis d'émotions, de larmes, de silence, de prières... et de beaucoup d'amour. Des moments dont seuls ceux qui les vivent peuvent comprendre l'ampleur de ce qu'ils ressentent dans leur cœur, avait écrit Carol Cabrino, victime d'une fausse couche l'année dernière à l'occasion de sa précédente grossesse. D'un jour à l'autre, nous avons appris une fois de plus ce qu'est le dévouement, l'espoir et la confiance, même lorsque tout semble incertain. Aujourd'hui, nous sommes chez nous. Le cœur rempli de gratitude. J'espère pouvoir bientôt tout vous expliquer. »