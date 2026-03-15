«C'était comme si j'étais le frère de Neymar et de Messi» : Le moment compliqué qu’il a affronté au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire, le PSG a pu compter sur des joueurs de grand talent au sein de son effectif. Et ce bien avant l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011. Dans les années 1990, un joueur réussira notamment à conquérir le cœur des supporters, même si ce dernier affirme avoir quelque peu souffert des comparaisons avec son frère, immense star. Explications.

Avant l’arrivée du Qatar à la tête du club, le PSG a eu son lot de vedettes. Dans les années dorées sous la présidence de Canal +, le club parisien va recruter un milieu offensif brésilien qui après cinq ans à Paris (1993-1998), réussira à marquer l’histoire du club.

Here's Rai making his debut for PSG. What a player! pic.twitter.com/vqVT4CvNLL — 90s Football (@90sfootball) November 7, 2023

« Il se faisait plaisir en jouant, c'était un génie. Moi non » Légende du PSG, Rai a cependant parfois souffert de la comparaison avec son frère, l’illustre Socrates. « Il a été étudiant en médecine jusqu'à 24 ans, il a toujours eu une autre carrière possible à côté du football. Il se faisait plaisir en jouant, c'était un génie. Moi non. J'ai été père à 18 ans, j'ai décidé de me marier, et le foot est devenu la source de revenus pour ma famille. Je n'ai pas eu la chance de connaître cette vie un peu bohème. Je suis devenu un vrai athlète alors que Socrates était toujours à la limite. Il n'était pas sur tous les coups mais il était décisif sur les actions qu'il fallait. À l'école et dans le foot, il était facile », confiait l’ancien joueur du PSG il y a quelques années pour l’Equipe.