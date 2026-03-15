PSG : Un journaliste «n’aime pas» Luis Enrique et n'a pas hésité à le faire savoir

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a mené le club de la capitale vers les sommets. Ayant réussi à mettre en place une méthode rigoureuse et un jeu léché à Paris, le coach espagnol a néanmoins reçu certaines critiques. Récemment, un journaliste n’a pas hésité à le critiquer pour une raison bien précise de son jeu. Explications.

Le PSG est mené par un entraîneur convaincant. Présent depuis bientôt trois ans sur le banc du club parisien, Luis Enrique a permis au club de la capitale d’atteindre les sommets et de réaliser son plus grand rêve en remportant la Ligue des Champions en mai 2025. Véritable patron du PSG depuis sa prise de pouvoir, le coach espagnol a des idées de jeu bien précises, et cible souvent des profils de joueurs compatibles avec son système.

🗣️ Sébastien Tarrago : « Je suis un des seuls mais 𝗝𝗘 𝗡’𝗔𝗜𝗠𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 🇪🇸.



Et quand je l’entends parler, ça confirme tout ça. »



🎙️ @RTLFrance pic.twitter.com/tNbnpWLYap — Actu Foot (@ActuFoot_) March 14, 2026

Luis Enrique encore critiqué ? S’il a reçu quelques critiques pour sa méthode et sa communication à son arrivée au PSG, Luis Enrique a mis d’accord la quasi-totalité de ses détracteurs en remportant la C1 il y a bientôt un an. Cependant, il arrive encore que certains observateurs se montrent offensifs à l’égard du jeu mis en place par le coach asturien, à l’image du journaliste Sébastien Tarrago, qui s’est exprimé à ce sujet sur les ondes de RTL.