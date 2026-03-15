Mercato - OM : Une recrue déjà sur le départ ? L’information surprenante venue de l’étranger

Souvent très animé ces dernières années, le prochain mercato estival devrait de nouveau l’être du côté de l’OM, avec déjà plusieurs départs déjà actés. Une recrue arrivée seulement l’été dernier pourrait être concernée et serait dans le viseur d’un club étranger. Une information assez surprenante quand on connait les conditions de son transfert à Marseille.
La stabilité ne devrait pas être pour tout de suite à l’OM. L’été s’annonce une nouvelle fois chaud à Marseille, où un nouveau directeur sportif est attendu afin de remplacer Medhi Benatia, qui ne devrait pas poursuivre au-delà de la saison en cours. Comme indiqué par L’Équipe dernièrement, l’effectif actuel devrait beaucoup bouger et l’avenir de plusieurs cadres tels que Geronimo Rulli (33 ans), Geoffrey Kondogbia (33 ans), Pierre-Emerick Aubameyang (36) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) est incertain.
Plusieurs départs attendus à l’OM cet été
Pour d’autres, il est déjà quasiment acté qu’ils ne seront plus à Marseille la saison prochaine. Ethan Nwaneri (18 ans) retournera à Arsenal, qui l’a prêté sans option d’achat, et difficile d’imaginer l’OM lever celles de Benjamin Pavard (29 ans, Inter Milan) et Arthur Vermeeren (21 ans, RB Leipzig), estimés à 15 et 20M€. Bilal Nadir (22 ans), qui est en fin de contrat, semble lui aussi se diriger vers un départ. Recruté l’été dernier en provenance du RC Lens, Facundo Medina aurait lui aussi la possibilité de s’en aller.
Medina dans le viseur de Besiktas ?
En effet, d’après les informations de Sporx, le défenseur âgé de 26 ans serait dans le viseur de Besiktas. Le club turc souhaiterait l’associer à Emmanuel Agbadou (28 ans), arrivé cet hiver depuis Wolverhampton. Le média explique que si l’OM décide de ne pas lever son option d’achat, alors Besiktas essayera de s’entendre avec le RC Lens. Ce qui a de quoi surprendre, puisque Facundo Medina a été recruté dans le cadre d’un prêt avec une obligation d’achat estimée à 18M€. Si la formation turque veut vraiment s’attacher ses services, c’est donc avec l’OM qu’il faudra négocier.