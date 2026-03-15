Mercato - OM : Une recrue déjà sur le départ ? L’information surprenante venue de l’étranger

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Souvent très animé ces dernières années, le prochain mercato estival devrait de nouveau l’être du côté de l’OM, avec déjà plusieurs départs déjà actés. Une recrue arrivée seulement l’été dernier pourrait être concernée et serait dans le viseur d’un club étranger. Une information assez surprenante quand on connait les conditions de son transfert à Marseille.

La stabilité ne devrait pas être pour tout de suite à l’OM. L’été s’annonce une nouvelle fois chaud à Marseille, où un nouveau directeur sportif est attendu afin de remplacer Medhi Benatia, qui ne devrait pas poursuivre au-delà de la saison en cours. Comme indiqué par L’Équipe dernièrement, l’effectif actuel devrait beaucoup bouger et l’avenir de plusieurs cadres tels que Geronimo Rulli (33 ans), Geoffrey Kondogbia (33 ans), Pierre-Emerick Aubameyang (36) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) est incertain.

Mercato - OM : «Il disparait» pour son transfert à Marseille (et la fin est cruelle) https://t.co/0ZdmX93ESk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Plusieurs départs attendus à l’OM cet été Pour d’autres, il est déjà quasiment acté qu’ils ne seront plus à Marseille la saison prochaine. Ethan Nwaneri (18 ans) retournera à Arsenal, qui l’a prêté sans option d’achat, et difficile d’imaginer l’OM lever celles de Benjamin Pavard (29 ans, Inter Milan) et Arthur Vermeeren (21 ans, RB Leipzig), estimés à 15 et 20M€. Bilal Nadir (22 ans), qui est en fin de contrat, semble lui aussi se diriger vers un départ. Recruté l’été dernier en provenance du RC Lens, Facundo Medina aurait lui aussi la possibilité de s’en aller.