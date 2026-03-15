Mercato - OM : «Il disparait» pour son transfert à Marseille (et la fin est cruelle)

Pierrick Levallet

Ces dernières années, l’OM s’est illustré par quelques coups surprenants sur le mercato. Le club olympien a parfois flairé les bons coups, mais a également eu droit à son quota de ratés. La formation marseillaise a d’ailleurs fait capoter un transfert à la dernière minute, alors que le joueur en question s’apprêtait à voyager jusqu’à la cité phocéenne.

Plutôt actif sur le mercato ces dernières années, l’OM a parfois réalisé quelques coups surprenants. Si la direction marseillaise n’a parfois pas manqué de flair, elle a également eu droit à quelques ratés sur le marché des transferts. En 2013, les pensionnaires de la Ligue 1 avaient notamment fait venir Saber Khalifa, qui sortait d’une saison satisfaisante à Évian Thonon-Gaillard. Mais le buteur tunisien n’a jamais su s’imposer dans la cité phocéenne. L’OM cherchait alors à le remplacer à l’hiver 2014 et avait pensé à un joueur en particulier. Mais finalement, le deal a été annulé au dernier moment... par la direction olympienne !

«Quelle horreur...» : Le jour où tout a basculé pour une star passée par l'OM ! https://t.co/lHcQ9dXXZg — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

«On me dit qu'on est venu le chercher pour aller à Marseille» « L'épisode de mercato le plus improbable ? La veille d'un match, lors du dernier jour du mercato (le 31 janvier 2014), je fais une mise en place. Jérémie Aliadière est titulaire. Et, à un moment donné, il disparaît. On me dit qu'on est venu le chercher pour aller à Marseille ! L'OM voulait remplacer Saber Khalifa. Il a pris une voiture pour rejoindre l'aéroport de Nantes. Arrivé, l'OM l'appelle pour lui dire que Khalifa ne partait plus et il a donc fait demi-tour pour nous retrouver à la mise au vert » a ainsi révélé Christian Gourcuff dans un entretien pour L’Equipe en 2023.