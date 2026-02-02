Mercato : L’OM négocie une condition lunaire dans un transfert

Après Quinten Timber et Ethan Nwaneri, les deux prochaines recrues de l’OM sont arrivées ce lundi à Marseille, dernier jour du mercato hivernal. L’une d’elles était attendue depuis un moment et un accord a fini par être trouvé avec son club. Une opération dans laquelle les dirigeants olympiens auraient inclus un bonus pour le moins surprenant.
En attendant les départs que le club espère boucler d’ici à la fermeture du marché des transferts, les deux nouvelles recrues de l’OM sont arrivées ce lundi matin à Marseille. Après Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans), ce sont Himad Abdelli (26 ans) et Tochukwu Nnadi (22 ans) et qui vont intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi.
« Je suis prêt à tout donner pour ce club »
Si l’arrivée du second, en provenance de Zulte Waregem, est une surprise, cela fait un moment que le second est attendu à l’OM. Un accord a été trouvé depuis plusieurs semaines avec l’international algérien (8 sélections), en fin de contrat avec Angers. « Franchement, je suis très heureux d’être ici. Même si ça se fait à la dernière journée, je suis très heureux. Je suis prêt à tout donner pour ce club. J’espère qu’on va faire de belles choses », a confié Himad Abdelli à son arrivée à l’aéroport de Marignane.
Un bonus surprenant dans le deal pour Abdelli
RMC Sport indiquait que l’OM et Angers s’étaient entendus autour d’un montant de 2,5M€ plus bonus pour le transfert du milieu de terrain âgé de 26 ans. L’Équipe évoquait une indemnité d’un peu moins de 3M€, avec un bonus d’1M€ et 15 % sur une future revente pour le SCO. D’après Mohamed Toubache-Ter, le club angevin va en réalité récupérer 3,2M€, hors bonus, avec la vente d’Himad Abdelli. Un bonus qui serait de 750 000€, mais assez surprenant. En effet, Angers devrait percevoir cette somme… si l’OM atteint la finale de la Ligue des champions. Autant dire que ce n’est clairement pas la direction que semble prendre Marseille, éliminé dès la phase de ligue mercredi dernier après sa défaite sur la pelouse du Club Bruges (3-0).