Mercato : L’OM négocie une condition lunaire dans un transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Quinten Timber et Ethan Nwaneri, les deux prochaines recrues de l’OM sont arrivées ce lundi à Marseille, dernier jour du mercato hivernal. L’une d’elles était attendue depuis un moment et un accord a fini par être trouvé avec son club. Une opération dans laquelle les dirigeants olympiens auraient inclus un bonus pour le moins surprenant.

En attendant les départs que le club espère boucler d’ici à la fermeture du marché des transferts, les deux nouvelles recrues de l’OM sont arrivées ce lundi matin à Marseille. Après Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans), ce sont Himad Abdelli (26 ans) et Tochukwu Nnadi (22 ans) et qui vont intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi.

« Je suis prêt à tout donner pour ce club » Si l’arrivée du second, en provenance de Zulte Waregem, est une surprise, cela fait un moment que le second est attendu à l’OM. Un accord a été trouvé depuis plusieurs semaines avec l’international algérien (8 sélections), en fin de contrat avec Angers. « Franchement, je suis très heureux d’être ici. Même si ça se fait à la dernière journée, je suis très heureux. Je suis prêt à tout donner pour ce club. J’espère qu’on va faire de belles choses », a confié Himad Abdelli à son arrivée à l’aéroport de Marignane.