Un transfert bouclé «dans la panique totale» au PSG : «Tout le monde regrette»

Pierrick Levallet

Avant de basculer dans une nouvelle dimension en 2011 avec le rachat de QSI, le PSG avait des moyens plutôt limités pour son recrutement. Le club de la capitale s’est ainsi illustré par quelques ratés sur le mercato. Des années plus tard, un ancien de la direction a d’ailleurs avoué regretter une décision prise pour un transfert.

Avec le rachat de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale s’est retrouvé avec des moyens colossaux qui lui ont permis de recruter des stars comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Neymar. Mais avant cette ère, les Rouge-et-Bleu étaient dans une position délicate. Le budget parisien était plus restreint, ce qui a conduit à quelques erreurs de casting sur le mercato.

Mercato : Ce joueur a dégouté le PSG, «il va partir pour très cher» https://t.co/U9WSGW8Mfd — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Everton Santos a fait un flop au PSG Mais l’un des plus gros ratés du PSG sur le marché des transferts restera sans doute Everton Santos. Le Brésilien a débarqué dans la capitale en janvier 2008, mais n’a jamais convaincu. Entre son arrivée et son départ définitif en 2011, l’ancien milieu offensif n’aura disputé que trois matchs sous les couleurs parisiennes. Et Alain Roche, directeur sportif du PSG de l’époque, a avoué avoir regretté ce transfert.