Un transfert bouclé «dans la panique totale» au PSG : «Tout le monde regrette»

Avant de basculer dans une nouvelle dimension en 2011 avec le rachat de QSI, le PSG avait des moyens plutôt limités pour son recrutement. Le club de la capitale s’est ainsi illustré par quelques ratés sur le mercato. Des années plus tard, un ancien de la direction a d’ailleurs avoué regretter une décision prise pour un transfert.
Avec le rachat de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale s’est retrouvé avec des moyens colossaux qui lui ont permis de recruter des stars comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Neymar. Mais avant cette ère, les Rouge-et-Bleu étaient dans une position délicate. Le budget parisien était plus restreint, ce qui a conduit à quelques erreurs de casting sur le mercato.
Everton Santos a fait un flop au PSG
Mais l’un des plus gros ratés du PSG sur le marché des transferts restera sans doute Everton Santos. Le Brésilien a débarqué dans la capitale en janvier 2008, mais n’a jamais convaincu. Entre son arrivée et son départ définitif en 2011, l’ancien milieu offensif n’aura disputé que trois matchs sous les couleurs parisiennes. Et Alain Roche, directeur sportif du PSG de l’époque, a avoué avoir regretté ce transfert.
«On savait qu’on prenait des joueurs moyens»
« Le problème, c’est qu’il y en a un qui s’appelait Everton et qui disait qu’il avait des similitudes avec Robinho. C’est lui-même qui s’est comparé avec Robinho. On savait qu’on prenait des joueurs moyens. C’était dans la panique totale que la décision a été prise. Je pense que tout le monde la regrette » a expliqué Alain Roche au micro du Canal Football Club en 2017. Encore aujourd’hui, Everton Santos est considéré comme l’une des plus grosses erreurs du PSG sur le mercato.