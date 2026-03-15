Mercato - PSG : «J'arrive à 9h00 du matin»... Contacté pour signer à Paris, il prend le premier vol !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG a réalisé un exploit incroyable pour décrocher son premier titre en Ligue des champions. Le club de la capitale a réussi à former un effectif à la hauteur de l'événement pour proposer un jeu collectif impressionnant. Ces dernières années, le club a changé sa manière de travailler sur le mercato pour parvenir à ce résultat avec un grand succès. Parmi les joueurs recrutés récemment, un a rapidement montré sa joie à l'idée de signer à Paris !

Bien décidé à mettre en place un projet efficace, Luis Enrique a réussi à mener son équipe vers la victoire finale en Ligue des champions pour la première fois de son histoire. L'entraîneur espagnol a travaillé de concert avec Luis Campos pour affiner son mercato et d'ailleurs, l'équipe est repartie sur les mêmes bases pour cette nouvelle saison en se basant sur à peu près le même effectif. Parmi les joueurs actuels, le recrutement de Willian Pacho a particulièrement marqué Luis Campos.

Mercato - PSG : «Une très bonne vente» à 60M€ va être bouclée ? https://t.co/NkOsTQokAl — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Pacho au PSG, il prend le premier vol A l'été 2024, le PSG mise sur un jeune joueur, Willian Pacho, pour sa défense. Et visiblement, le club a misé sur le bon cheval en attirant un joueur très motivé à l'idée de rejoindre Paris. « Je pense que la technologie ne dépassera jamais le côté humain, car notre capacité à ressentir est toujours plus forte que toutes les données qu’ils nous donnent. J’aime la technologie, mais au final je dois sentir, voir, percevoir, savoir… Souvent, cela passe par l’attitude d’un joueur, pour un déjeuner, un dîner, une promenade, pour écouter le joueur ou comprendre un geste. Pacho en est un bon exemple. Lorsque je l’ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : "Je vais voyager là-bas parce que j’ai besoin de vous rencontrer et de vous présenter le projet du club". Il m’a répondu : "Monsieur Luis Campos, dites-vous que le PSG veut me signer ? Demain, je suis à Madrid ! J’arrive à 09h00 du matin". Waouh ! J’ai appelé Luis Enrique : "Ce garçon va mourir pour nous" » dévoilait Luis Campos en janvier à Marca.