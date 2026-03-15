Mercato - PSG : «J'arrive à 9h00 du matin»... Contacté pour signer à Paris, il prend le premier vol !

L'année dernière, le PSG a réalisé un exploit incroyable pour décrocher son premier titre en Ligue des champions. Le club de la capitale a réussi à former un effectif à la hauteur de l'événement pour proposer un jeu collectif impressionnant. Ces dernières années, le club a changé sa manière de travailler sur le mercato pour parvenir à ce résultat avec un grand succès. Parmi les joueurs recrutés récemment, un a rapidement montré sa joie à l'idée de signer à Paris !
Bien décidé à mettre en place un projet efficace, Luis Enrique a réussi à mener son équipe vers la victoire finale en Ligue des champions pour la première fois de son histoire. L'entraîneur espagnol a travaillé de concert avec Luis Campos pour affiner son mercato et d'ailleurs, l'équipe est repartie sur les mêmes bases pour cette nouvelle saison en se basant sur à peu près le même effectif. Parmi les joueurs actuels, le recrutement de Willian Pacho a particulièrement marqué Luis Campos.
Pacho au PSG, il prend le premier vol
A l'été 2024, le PSG mise sur un jeune joueur, Willian Pacho, pour sa défense. Et visiblement, le club a misé sur le bon cheval en attirant un joueur très motivé à l'idée de rejoindre Paris. « Je pense que la technologie ne dépassera jamais le côté humain, car notre capacité à ressentir est toujours plus forte que toutes les données qu’ils nous donnent. J’aime la technologie, mais au final je dois sentir, voir, percevoir, savoir… Souvent, cela passe par l’attitude d’un joueur, pour un déjeuner, un dîner, une promenade, pour écouter le joueur ou comprendre un geste. Pacho en est un bon exemple. Lorsque je l’ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : "Je vais voyager là-bas parce que j’ai besoin de vous rencontrer et de vous présenter le projet du club". Il m’a répondu : "Monsieur Luis Campos, dites-vous que le PSG veut me signer ? Demain, je suis à Madrid ! J’arrive à 09h00 du matin". Waouh ! J’ai appelé Luis Enrique : "Ce garçon va mourir pour nous" » dévoilait Luis Campos en janvier à Marca.
« L’histoire de Pacho définit bien notre politique »
Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a souvent misé sur des gros recrutements en attirant des grandes stars dans son effectif. Mais après le départ de Kylian Mbappé, le club a changé de stratégie et avec brio ! Luis Campos a été particulièrement surpris par le dévouement de Willian Pacho. « Avec son attitude, il m’a montré qu’il avait trouvé quelqu’un qui avait faim. Je le connaissais déjà sur le terrain, mais il m’a aussi donné une impression très positive. Je suis allé de Paris à Madrid, nous avons passé la journée ensemble et à la fin j’ai pensé : "Il doit venir au PSG" . Peu de temps après l’avoir rencontré, Luis Enrique lui parlait déjà de tactique, de ce qu’il voulait de lui, de ce qu’il devrait faire sur le terrain… C’était un moment magnifique. L’histoire de Pacho définit bien notre politique » ajoute-t-il.