Mercato - PSG : «Pas un nom clinquant», Canal+ a dit non

Dans les années 1990, le PSG a connu une très belle période de son histoire sous la présidence de Michel Denisot et du groupe Canal +. En 1998, alors que Charles Biétry succède au journaliste, un nouvel entraîneur est recherché. Si un candidat émerge, ce dernier affirme avoir été recalé par le club parisien en raison de son manque de statut. Explications.
Avant l’arrivée de QSI en 2011 et le début d’une nouvelle ère, le PSG a connu son âge d’or dans les années 1990. En 1991, Michel Denisot débarque en tant que nouveau président, et va permettre au club de la capitale de challenger l’OM alors équipe dominante en première division. Si la rivalité avec le club phocéen est née à cette époque, Paris s’est également montré plutôt instable à la fin de la décennie au niveau de ses entraîneurs.
Le PSG en pleine instabilité à la fin des années 1990
Si le Portugais Artur Jorge réalisera un premier passage très intéressant en tant que coach du PSG entre 1991 et 1994, entre 1996 et 1998 le club parisien a été entraîné par le duo Ricardo - Joël Bats. Et à l’aube de la saison 1998-1999, le PSG se cherche alors un nouvel entraîneur. L’iconique président Michel Denisot a laissé sa place à Charles Biétry, et le club parisien songe alors à nommer un certain Christian Gourcuff, tout juste promu en première division avec Lorient à la tête du club.
« La direction de Canal + dit non. Je venais de D2, je n'avais pas un nom clinquant »
Auprès du journal l’Equipe, l’historique entraîneur des Merlus a fini par révéler pourquoi le PSG l’avait finalement recalé. « Un transfert qui a failli se faire ? Charles Biétry, qui vient de prendre la succession de Michel Denisot à la tête du PSG, en 1998, me contacte. Je le rencontre à Paris, mais la direction de Canal + dit non. Je venais de D2, je n'avais pas un nom clinquant », a ainsi révélé Christian Gourcuff dans les colonnes du quotidien sportif.