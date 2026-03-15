Mercato - PSG : Un contrat à vie à Paris ?

Amadou Diawara

Arrivé à l'intersaison 2023, Luis Enrique fait le plus grand bonheur du PSG depuis sa signature. Alors qu'il a offert sa toute première Ligue des Champions au club de la capitale, le coach espagnol pourrait voir sa direction lui offrir un contrat à vie. D'après vous, Luis Enrique mérite-t-il de parapher un tel bail ? A vos votes !

Après avoir passé seulement une saison à Paris, Christophe Galtier a été remercié par la direction du PSG lors de l'été 2023. Pour le remplacer, les hautes sphères du club rouge et bleu ont décidé de faire confiance à Luis Enrique. Dès ses débuts au PSG, l'entraineur espagnol a fait forte impression. En effet, ses joueurs ont réalisé un triplé lors de l'exercice 2023-2024, ayant remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Et lors de sa deuxième saison à Paris, Luis Enrique a permis à son équipe de réussir un quadruplé historique. Le PSG ayant été sacré en Ligue 1, au Trophée des Champions, en Coupe de France et en Ligue des Champions. Le club de la capitale ayant remporté sa toute première C1 grâce à Luis Enrique.

Mercato - PSG : Transfert surprise à Paris, le nom de ce crack ne vous dira rien ! https://t.co/rL3ZeR40cv — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

PSG : Un contrat à vie pour Luis Enrique ? Auteur d'un travail remarquable au PSG, Luis Enrique est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Mais à en croire certaines rumeurs, les dirigeants parisiens ont pensé à lui offrir un contrat à vie. Une indiscrétion démentie par Dominique Sévérac lors d'un tchat avec des internautes réalisé pour Le Parisien.