Annoncé sur le départ, un joueur de l’OM refuse de partir

Alors qu’il fermera ses portes ce lundi soir, le mercato hivernal va être animé jusqu’au bout à l’OM, notamment dans le sens des départs. Au moins trois joueurs devraient quitter Marseille dans les dernières heures du marché des transferts, mais un autre devrait finalement rester malgré les rumeurs autour de son avenir.
Éliminé de la Ligue des champions mercredi, puis tenu en échec par le Paris FC (2-2) samedi, les derniers jours ont été très agités à l’OM, où la tension est palpable. Comme indiqué par La Provence dimanche, une altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondgobia s’est produite à l’entraînement et Amir Murillo a été rétrogradé en équipe réserve, après avoir été directement ciblé par Roberto De Zerbi pour avoir, selon le technicien italien, avoir commis trop d’erreurs ayant entraînées des buts, notamment face au Club Bruges (3-0).
Gomes, O’Riley et Garcia vont partir
L’OM est donc en pleine tourmente et les dernières heures du mercato hivernal, qui ferme ses portes ce lundi à 20h en France, vont elles aussi être très animées. Comme le confirme L’Équipe, Angel Gomes se dirige vers un retour en Angleterre six mois seulement après son arrivée libre en provenance du LOSC. Le joueur formé à Manchester United va être prêté à Wolverhampton, avec une option d’achat de 7M€. Matt O’Riley va lui aussi retourner en Premier League. Brighton va casser son prêt et récupérer l’international danois (6 sélections), beaucoup moins utilisé par Roberto De Zerbi ces derniers temps.
Annoncé sur le départ, Vermeeren veut rester à l’OM
Ulisses Garcia lui n’entre plus du tout dans les plans de son entraîneur et n’est apparu qu’au gré des absences au sein de l’effectif. L’international suisse (11 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028, va être prêté avec une option d’achat estimée à 4M€ à Sassuolo, qui s’est déjà entendu avec l’OM. Enfin, contrairement à ce qu’indiquait Foot Mercato, Arthur Vermeeren ne devrait pas partir. D’après les informations de L’Équipe, le milieu de terrain âgé de 20 ans et son entourage ont l’intention de rester jusqu’à l’été prochain et la fin de son prêt en provenance du RB Leipzig.