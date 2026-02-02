Annoncé sur le départ, un joueur de l’OM refuse de partir

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fermera ses portes ce lundi soir, le mercato hivernal va être animé jusqu’au bout à l’OM, notamment dans le sens des départs. Au moins trois joueurs devraient quitter Marseille dans les dernières heures du marché des transferts, mais un autre devrait finalement rester malgré les rumeurs autour de son avenir.

Éliminé de la Ligue des champions mercredi, puis tenu en échec par le Paris FC (2-2) samedi, les derniers jours ont été très agités à l’OM, où la tension est palpable. Comme indiqué par La Provence dimanche, une altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondgobia s’est produite à l’entraînement et Amir Murillo a été rétrogradé en équipe réserve, après avoir été directement ciblé par Roberto De Zerbi pour avoir, selon le technicien italien, avoir commis trop d’erreurs ayant entraînées des buts, notamment face au Club Bruges (3-0).

Gomes, O’Riley et Garcia vont partir L’OM est donc en pleine tourmente et les dernières heures du mercato hivernal, qui ferme ses portes ce lundi à 20h en France, vont elles aussi être très animées. Comme le confirme L’Équipe, Angel Gomes se dirige vers un retour en Angleterre six mois seulement après son arrivée libre en provenance du LOSC. Le joueur formé à Manchester United va être prêté à Wolverhampton, avec une option d’achat de 7M€. Matt O’Riley va lui aussi retourner en Premier League. Brighton va casser son prêt et récupérer l’international danois (6 sélections), beaucoup moins utilisé par Roberto De Zerbi ces derniers temps.