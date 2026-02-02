Crise à l'OM : «Des choses que je ne peux pas accepter» : Benatia va-t-il quitter le navire ?

La rédaction

A Marseille, c'est tout ou rien. L'atmosphère volcanique qui entoure le club administrée par les supporters se reflètent parfois dans les résultats de l'OM. Il n'y a qu'à s'attarder sur les trois dernières sorties de l'équipe en seulement une semaine face à Lens, au Club Brugge et au Paris FC. Entre Pablo Longoria et Medhi Benatia, leur relation ne serait plus au beau fixe désormais selon La Provence, de quoi remettre en cause l'avenir du Marocain à l'OM en plus de la déroute à Bruges en Ligue des champions ? C'est notre sondage du jour !

Le naufrage quatre jours après la belle promesse perçue face au RC Lens pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1 (3-1). L'OM devait valider son billet pour la phase à élimination directe de Ligue des champions en prenant un point ou bien en limitant la casse en cas de défaite contre le Club Brugge. Finalement, les Marseillais se sont lourdement inclinés sur le score de 3 buts à 0 en Belgique lorsque le Benfica Lisbonne a éliminé les hommes de Roberto De Zerbi en remportant leur confrontation face au Real Madrid à l'Estadio da Luz (4-2). Une prestation inacceptable du point de vue de Medhi Benatia. « Pour moi, ça, ce sont des choses que je ne peux pas accepter. Moi, j'ai toujours dit, celui qui n'est pas content, celui qui trouve qu'on est trop exigeants, il faut demander à parler. La porte, elle est là. Tu peux perdre des matches, mais pas comme ça. Tu dois mouiller le maillot. Tu dois te battre de la première à la 95ème. C'est un métier. C'est sérieux. Et cette saison, parfois, trop souvent, on n'a pas été sérieux. Et ça, ça me dérange au plus haut point ».

🔵⚪️ "Ce qui fait le plus grand mal à l'OM, c'est la pression. Dans ce club, il n'y a jamais de repos. Si Marseille vit, depuis 20 ans, des saisons galères, c'est parce qu'il n'arrive jamais à avoir des joueurs prêts à affronter tout cela", pense @DanielRiolo. pic.twitter.com/Kocc5SLe0p — After Foot RMC (@AfterRMC) February 1, 2026

«Son caractère fait de lui le meilleur directeur sportif possible de l'Olympique de Marseille» Le directeur du football de l'OM n'a pas caché son amertume en zone mixte mercredi dernier à Bruges. Les jours suivants ont été chauds à Marseille avec l'annonce d'un potentiel changement d'entraîneur ainsi que des frictions entre le président Pablo Longoria et Medhi Benatia relatées par La Provence dans son édition de samedi. Le quotidien régional allait même plus loin en soulevant une question cruciale : Benatia sera-t-il toujours là pour la saison 2026/2027 ? Rien n'en est moins sûr d'après le journal, mais le patron de l'Olympique de Marseille a tenu à rassurer tout le monde à Marseille samedi sur les antennes de beIN SPORTS avant le coup d'envoi entre le Paris FC et l'Olympique de Marseille. « L'avenir de Medhi Benatia ? C'est une situation très claire. Je considère et je le dis toujours que Medhi Benatia est un des meilleurs directeurs sportifs en Europe pour son travail et son niveau d'engagement qui est hors du commun. J'ai passé les dernières semaines avec lui pour bien chercher à faire les différents types de gestion de l'effectif et aussi les différentes situations de mercato, c'est un des meilleurs en Europe. Et je suis sûr aussi d'une autre chose. Son caractère fait de lui le meilleur directeur sportif possible de l'Olympique de Marseille ».