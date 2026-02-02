PSG, Barcelone… L’OM décide de copier les plus grands !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l’OM est aujourd’hui l’un des clubs les plus emblématiques du football français, il y a toutefois certains problèmes à régler sur la Canebière. Au cours des dernières années, le club phocéen a été pointé du doigt et critiqué sur différents aspects. Mais voilà qu’à l’OM, on veut bien évidemment s’améliorer et c’est pour cela qu’on regarderait ce qui se fait ailleurs.

A chaque mercato, les clubs de football dépensent des millions d'euros pour faire venir de nouveaux joueurs. Mais dans le même temps, certaines équipes arrivent à faire de grosses économies. De quelle manière ? En s’appuyant sur leur formation. A défaut de recruter très cher de nouveaux joueurs, on décide de faire confiance à la jeunesse. Le PSG ou encore le FC Barcelone sont de bons exemples de cela, eux qui accordent aujourd’hui une place importante aux joueurs issus du centre de formation. Un exemple visiblement à suivre pour l’OM, longtemps décrié pour ses carences avec ses jeunes talents.

« La volonté d’être un club qui, dans la formation, aujourd’hui, prend racine » Responsable du centre de formation de l’OM, Lassad Hasni ne s’en cache pas : le club phocéen regarde ce qui se fait ailleurs pour réussir. Dans des propos accordés à Footmercato, il a ainsi fait savoir : « Tous les clubs européens, aujourd’hui, travaillent sur les trois volets, et nous, à Marseille, on a la volonté d’être un club qui, dans la formation, aujourd’hui, prend racine. La priorité, c’est de faire que le joueur arrive à l’Olympique de Marseille, à sortir, en passant par la Pro 2, en passant par les U19. Le deuxième, c’est de prêter un joueur pour qu’il puisse aguerrir et revenir plus fort chez nous. Et le troisième, c’est effectivement quand le joueur n’a pas atteint le palier pour pouvoir jouer avec notre équipe première, c’est une vente avec un pourcentage. Tous les grands clubs, aujourd’hui, travaillent avec un triple projet, voire un quadruple projet au niveau de la formation ».