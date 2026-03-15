Zlatan Ibrahimovic : L’incroyable offre faite au PSG (et Al-Khelaïfi n’a pas dit non)

Axel Cornic

Il y a des joueurs qui ont marqué l’histoire du Paris Saint-Germain et Zlatan Ibrahimovic en fait partie, même si son passage divise. Attaquant de grand talent, le Suédois a été en quelque sorte le visage du premier cycle de QSI, mais son histoire avec le club parisien aurait très bien pu continuer.

Si le PSG de Luis Enrique est reconnu comme l’un des meilleurs de l’histoire du club, il y a eu des nombreuses équipes de talent qui ont foulé la pelouse du Parc des Princes. C’est le cas de Zlatan Ibrahimovic, qui a passé quatre saisons à Paris avec un bilan de 156 buts en 180 rencontres toutes compétitions confondues.

«Une nuit complète à faire la fête» : Les joueurs du PSG se lâchent après une victoire, il passe aux aveux ! https://t.co/WPKwpQ0BwP — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Nasser a ri, mais il n’a pas dit non » La fin de l’histoire a été un peu délicate et finalement, Ibrahimovic a fini par quitter le PSG en 2016 pour poursuivre sa carrière à Manchester United, puis Los Angeles Galaxy et l’AC Milan. Mais il aurait très bien pu revenir, dans un rôle très différent. « J’ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : “Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe”. Nasser a ri, mais il n’a pas dit non » avait révélé l’ancien footballeur, dans son livre Adrénaline. Mes histoires inédites sorti en 2022.