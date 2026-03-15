Séisme sur TF1 : «J'en ai des souvenirs émus», il craque déjà avant l'annonce tant redoutée

Un rendez-vous que les inconditionnels ou bien les curieux ne manquaient pas depuis des décennies. Un programme sur une tranche horaire familiale qui permettait à tous les amoureux du ballon de suivre les éléments marquants du week-end de football en France comme à l'étranger. Néanmoins, TF1 a tranché en faisant le choix de retirer l'émission de sa programmation à compter de la saison prochaine. Une annonce qui a bouleversé un ancien acteur du programme.
C'est dans les tuyaux depuis quelque temps désormais, mais tout est en train de se confirmer. Paris Match révélait il y a quelque temps qu'un programme phare de TF1 qui a traversé les époques depuis 1977 ne devrait plus être diffusé à compter du début de la saison 2026/2027. La faute à des audiences constamment en baisse ces dernières années, et le prix de la production de l'émission bien trop important au vu des retours.
TF1 va retirer Téléfoot de sa programmation !
RMC Sport a fait un point sur les téléspectateurs rassemblés devant leur moniteur au début des années 2000 pour Téléfoot, à savoir 4 millions par émission, un chiffre qui a diminué de moitié en 2010 avant d'une nouvelle fois graduellement baissé n'atteignant que 800 000 téléspectateurs depuis le début de la saison actuelle. La direction de la chaîne a pris la décision de faire basculer l'émission sur TF1+, plateforme de streaming, dans l'optique d'occuper ce créneau qui sera donc disponible sur la chaîne le dimanche en fin de matinée par un programme multisport moins cher à financer d'après RMC Sport qui a vu sa demande de commentaires auprès de TF1 ne rien donner.
«C'était un rituel»
Ayant fait partie de la longue équipe des présentateurs de Téléfoot depuis son lancement en 1977, Jean-Michel Larqué fait aujourd'hui partie intégrante de la Dream Team de RMC et s'est exprimé au média ces dernières heures au sujet de la triste fin d'une ère qui a marqué sa vie et celles de bien d'autres amoureux du ballon rond. « J'en ai des souvenirs émus. C'était un rituel. Tout le monde regardait Téléfoot. Il suffisait de regarder les audiences à l'époque, c'était un rendez-vous incontournable. Il n'y avait pas que les amateurs de foot qui regardaient Téléfoot ».