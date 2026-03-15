«Je n’avais jamais vu ça» : Le geste de Zinedine Zidane qui l’a fait halluciner !

Bien avant de prouver qu’il était un entraîneur émérite, Zinédine Zidane a gagné le respect de presque tout le monde au cours de sa carrière de joueur. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. Le Ballon d’Or 1998 avait d’ailleurs bluffé l’un de ses ex-coéquipiers avec un geste à couper le souffle à l’entraînement.
Avant de montrer qu’il pouvait être un grand entraîneur avec le Real Madrid, Zinédine Zidane s’était bâti une réputation solide en tant que joueur. Le Ballon d’Or 1998 était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était notamment doté d’une technique incroyable. Et il n’a pas manqué de bluffer l’un de ses ex-coéquipiers à la Juventus avec un geste à couper le souffle à l’entraînement.
«Je n’osais jamais rivaliser avec eux»
« Après l’entraînement, tout le monde allait à la douche, mais Zizou restait toujours un peu plus longtemps pour jouer avec Edgar Davids. Moi, je restais sur le côté et je regardais ces deux phénomènes ; par timidité, je n’osais jamais rivaliser avec eux. Ils se lançaient constamment des défis en faisant des gestes techniques et des mouvements magiques. "Edgar, j'ai trouvé un nouveau geste, regarde bien !" disait Zizou. Davids répondait : "Voyons voir... Moi aussi j'ai pensé à un mouvement cette nuit. Voyons si tu peux faire celui-là." Un jour, Zidane m’a inclus dans leur jeu : “Paolo, viens ici, prends le ballon et frappe-le aussi haut que possible.” Poussé par une sorte de jalousie intérieure, j’ai frappé de toutes mes forces et j’ai envoyé le ballon très haut dans les airs » a d’abord expliqué Paolo Montero, qui a côtoyé Zinédine Zidane chez les Bianconeri entre 1996 et 2001, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.
«Plus un joueur est un phénomène, plus il est humble»
« Et avant même que le ballon ne touche le sol, Zizou l'a frappé du talon pour le soulever, puis a enchaîné avec un retourné acrobatique... Vous savez quand, en courant, on soulève le ballon derrière soi pour le faire passer au-dessus de son dos et le faire retomber devant ? Eh bien, il a fait exactement ça… mais alors que le ballon était en l’air, et en une seule touche ! Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant. J’ai pensé que c’était peut-être un coup de chance et je lui ai dit : “Bravo Zizou, mais tu peux le refaire ?” Il l'a fait trois fois de suite... Ce jour-là, j’ai compris une chose de mes propres yeux : plus un joueur est un phénomène, plus il est humble » a ensuite ajouté l’ex-international uruguayen, toujours stupéfait par Zinédine Zidane des années plus tard.