«Je n’avais jamais vu ça» : Le geste de Zinedine Zidane qui l’a fait halluciner !

Pierrick Levallet

Bien avant de prouver qu’il était un entraîneur émérite, Zinédine Zidane a gagné le respect de presque tout le monde au cours de sa carrière de joueur. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. Le Ballon d’Or 1998 avait d’ailleurs bluffé l’un de ses ex-coéquipiers avec un geste à couper le souffle à l’entraînement.

Avant de montrer qu’il pouvait être un grand entraîneur avec le Real Madrid, Zinédine Zidane s’était bâti une réputation solide en tant que joueur. Le Ballon d’Or 1998 était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était notamment doté d’une technique incroyable. Et il n’a pas manqué de bluffer l’un de ses ex-coéquipiers à la Juventus avec un geste à couper le souffle à l’entraînement.

Équipe de France - Zidane après Deschamps : Un avertissement est lancé https://t.co/CYzPziK9d5 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

«Je n’osais jamais rivaliser avec eux» « Après l’entraînement, tout le monde allait à la douche, mais Zizou restait toujours un peu plus longtemps pour jouer avec Edgar Davids. Moi, je restais sur le côté et je regardais ces deux phénomènes ; par timidité, je n’osais jamais rivaliser avec eux. Ils se lançaient constamment des défis en faisant des gestes techniques et des mouvements magiques. "Edgar, j'ai trouvé un nouveau geste, regarde bien !" disait Zizou. Davids répondait : "Voyons voir... Moi aussi j'ai pensé à un mouvement cette nuit. Voyons si tu peux faire celui-là." Un jour, Zidane m’a inclus dans leur jeu : “Paolo, viens ici, prends le ballon et frappe-le aussi haut que possible.” Poussé par une sorte de jalousie intérieure, j’ai frappé de toutes mes forces et j’ai envoyé le ballon très haut dans les airs » a d’abord expliqué Paolo Montero, qui a côtoyé Zinédine Zidane chez les Bianconeri entre 1996 et 2001, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.