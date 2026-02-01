OM : «Sans réfléchir», De Zerbi balance sur ses joueurs !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite face à Bruges et l’élimination en Ligue des Champions, l’OM se devait de réagir pour tenter de sortir la tête de l’eau. Le club phocéen avait ainsi rendez-vous face au Paris FC ce samedi en championnat. Malheureusement, Marseille n'a pu faire mieux qu'un match nul (2-2) étant rejoint au bout du temps additionnel. Et voilà qu'après la rencontre, Roberto De Zerbi avait des choses à redire sur ses propres joueurs.

L’OM est une équipe très friable dans les dernières minutes d’un match. Etant le club qui a encaissé le plus de buts après la 80ème dans les 5 grands championnats européens, Marseille l'a une nouvelle fois prouvé ce samedi face au Paris FC. En effet, l’OM menait de deux buts à 10 minutes de la fin du match, mais les joueurs de Roberto De Zerbi ont complètement craqué et ont fini par concéder l’égalisation dans le temps additionnel.

« On se met en difficulté sans raison » L’OM pensait donc avoir fait le plus dur en prenant cette avance de deux buts. Mais les joueurs de Roberto De Zerbi se sont donc ensuite relâchés et ça a été fatal. L’entraîneur olympien n’a d'ailleurs pas hésité à s'en prendre à ses protégés. « On se met en difficulté sans raison. On balançait des ballons sans réfléchir. C'est difficile à expliquer, mais ce n'est pas la première fois. Avant d'avoir des qualités, il faut avoir faim, sans cela vous ne faites rien dans le football d'aujourd'hui », a notamment dit De Zerbi, rapporté par Téléfoot.