«Chaque fois qu’il est agacé ou vexé, il sort la personne» : Un ancien de l'OM balance sur Longoria !

Axel Cornic

La crise est totalement relancée à l’Olympique de Marseille après la catastrophe en Ligue des Champions. Et quand c’est comme ça, les langues se délient au sein du club phocéen, où certains dirigeants semblent de plus en plus agacer et cela serait notamment le cas de l’une des figures les plus importantes du projet actuel.

La stabilité n’a jamais été la grande spécialité, à Marseille. Au cours des dernières années, on a vu énormément de changements à l’OM, avec notamment un nombre hallucinant de coachs. Et ce n’est pas tout, puisque cela est également vérifiable à d’autres postes importants du club, sans parler des joueurs dont le chassé-croisé anime l’actualité marseillaise.

«Je le vis mal, très mal» : De Zerbi abattu, va-t-il tenir à l’OM ? https://t.co/5P7Mq5tPDx — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

Longoria encore prêt à tout changer ? Au cours de l’été 2024, un choix fort a été fait avec la signature de Roberto De Zerbi, annoncé comme le nouveau pilier central du projet. Mais jusqu’à quand ? Car un an et demi après son arrivée, l’Italien ne fait toujours pas l’unanimité. Et la récente élimination catastrophe en Ligue des Champions ne va en rien arranger les choses, puisque certaines sources proches de l’OM ont même évoqué une possible séparation avec l’entraineur de 46 ans.