Roberto De Zerbi a tranché pour son avenir à l'OM : Longoria dévoile les coulisses de cette réunion décisive

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, l’OM a vécu une soirée cauchemardesque. Largement battu à Bruges (3-0), le club phocéen a été éliminé de la Ligue des Champions. Alors que certains médias ont évoqué un possible départ de Roberto De Zerbi, l’Italien est resté à son poste suite à une réunion décisive avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. Réunion sur laquelle est revenu ce samedi le président marseillais.

Suite à l’élimination en Ligue des Champions subie ce mercredi, l’OM a cogité. Si dans un premier temps, certains médias ont révélé que Roberto De Zerbi était proche de la sortie, une réunion décisive a bien eu lieu entre le coach italien et les deux dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia. Une réunion qui a débouché sur le maintien de De Zerbi sur le banc du club phocéen.

L'OM en plein «naufrage» : «Il y a un problème avec tous les joueurs» https://t.co/ALVBStGzOI — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

Une réunion décisive a eu lieu avec De Zerbi « Pablo, Medhi et moi avons parlé honnêtement hier soir. Le reste, ce sont juste des choses qui s'écrivent. Je n'ai pas fait l'entraînement hier matin parce que j'ai regardé des vidéos du Paris FC, j'avais très peu dormi la veille. On a parlé pour trouver la meilleure solution. Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience. Cette défaite, c'est en partie ma faute, pas totalement. Ce qu'on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c'est ça la vérité », expliquait ainsi Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.