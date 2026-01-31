«Je n’ai jamais travaillé avec une personne qui a…» : Longoria dit tout sur les rumeurs de tensions à l’OM

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine aura été déterminante pour la saison de l’OM. Le club phocéen a été éliminé en Ligue des Champions, et a subi un énorme coup derrière la tête. Alors que de nombreuses tensions ont été annoncées en interne, le président du club marseillais Pablo Longoria s’est exprimé à ce sujet ce samedi après-midi.

Rien ne va plus à l’OM ? Mercredi soir, le club phocéen, qui nourrissait énormément d’ambitions en Ligue des Champions, a été invraisemblablement éliminé de la C1. Marseille, qui espérait au moins disputer les barrages, n’aura pas cette chance, et va désormais devoir se remettre en avant après cette terrible désillusion.

De Zerbi reste à l’OM... Du côté de la direction, une réunion de crise aurait eu lieu le lendemain, afin de discuter de la suite avec Roberto De Zerbi, qui a mis rapidement les choses au clair concernant son avenir en conférence de presse. « Je n'ai pas fait l'entraînement hier matin parce que j'ai regardé des vidéos du Paris FC, j'avais très peu dormi la veille. [...] Ce qu'on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c'est ça la vérité. Je pense que j'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j'aime ça, c'est ma passion. Les joueurs me soutiennent. Ce qui m'énerve, c'est la défaite, de cette manière-là, de manquer de régularité », a ainsi déclaré le coach italien.