«Fiasco» pour l’OM : «Il est le seul responsable»

Pour l’OM, la campagne de Ligue des champions a viré au désastre. Le club phocéen a été éliminé de la compétition après la défaite contre le Club Brugge (3-0) et la victoire de Benfica face au Real Madrid (4-2). Jérôme Rothen a d’ailleurs pointé du doigt et le principal et unique responsable de cet échec cuisant sur la scène européenne.

L’aventure en Ligue des champions s’arrête après la première phase pour l’OM. Le club phocéen avait besoin d’au moins un match nul pour se qualifier. Mais les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face au Club Brugge (3-0). Et la victoire de Benfica contre le Real Madrid avec le but du gardien Anatoliy Trubin à la dernière seconde a précipité l’élimination des Marseillais.

«On le sent très affecté» Jérôme Rothen s’est d’ailleurs permis de désigner le principal responsable de cet échec à ses yeux : Roberto De Zerbi. « Quand tu regardes De Zerbi, on le sent très affecté. On comprend toutes les infos qui sont sorties, parce que l’excuse du ‘j’avais les matchs du Paris FC à analyser’ tu ne me la fais pas. À l’OM, ils nous ont bien enrobé la chose. L’essentiel pour l’OM, j’imagine, c’est que leur entraîneur soit présent contre le Paris FC parce que les matchs s’enchaînent » a d’abord lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.