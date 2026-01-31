Après «un moment de réflexion», Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir à l'OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, l'OM a vécu une immense désillusion en Ligue des champions après son élimination à l'issue de la phase régulière. Le club s'est incliné lourdement face à Bruges (3-0) et a terminé à la 25ème place, la première des clubs non qualifiés. Les regards se sont forcément tournés rapidement vers Roberto De Zerbi. Ce dernier a pris du temps pour réfléchir à son avenir à l'OM.

Décevant face à Bruges pour la dernière journée de la Ligue des champions, l'OM a en plus vécu un terrible scénario en concédant une élimination en toute fin de soirée avec un nouveau but de Benfica face au Real Madrid. La pilule est difficile à avaler pour Roberto De Zerbi qui aurait pu voir sa place menacée. Son absence à l'entraînement a suscité de nombreuses interrogations, rapidement balayées en conférence de presse. « Je n'ai pas fait l'entraînement hier matin parce que j'ai regardé des vidéos du Paris FC, j'avais très peu dormi la veille. [...] Ce qu'on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c'est ça la vérité » a-t-il déclaré vendredi.

🚨🚨Mise au point : La Minute OM



Très touché par l’élimination à Bruges, Roberto De Zerbi a traversé un moment de réflexion, poussant Pablo Longoria et Medhi Benatia à organiser une réunion dans la nuit de jeudi à vendredi.



L’objectif était de vérifier que toutes les parties… pic.twitter.com/kQLpUejeli — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 30, 2026

Catastrophe à l'OM, Roberto De Zerbi a tranché Très affecté par cette défaite et cette élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a dû prendre du temps pour réfléchir. D'après La Minute OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont été obligés de faire une réunion en urgence dans la nuit de jeudi à vendredi pour discuter de son cas. Malgré l'échec dans cette grande compétition européenne, l'entraîneur italien semble prêt à poursuivre. Il n'aurait à aucun moment proposé sa démission à ses dirigeants.