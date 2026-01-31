Après «un moment de réflexion», Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir à l'OM

Mercredi soir, l'OM a vécu une immense désillusion en Ligue des champions après son élimination à l'issue de la phase régulière. Le club s'est incliné lourdement face à Bruges (3-0) et a terminé à la 25ème place, la première des clubs non qualifiés. Les regards se sont forcément tournés rapidement vers Roberto De Zerbi. Ce dernier a pris du temps pour réfléchir à son avenir à l'OM.
Décevant face à Bruges pour la dernière journée de la Ligue des champions, l'OM a en plus vécu un terrible scénario en concédant une élimination en toute fin de soirée avec un nouveau but de Benfica face au Real Madrid. La pilule est difficile à avaler pour Roberto De Zerbi qui aurait pu voir sa place menacée. Son absence à l'entraînement a suscité de nombreuses interrogations, rapidement balayées en conférence de presse. « Je n'ai pas fait l'entraînement hier matin parce que j'ai regardé des vidéos du Paris FC, j'avais très peu dormi la veille. [...] Ce qu'on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c'est ça la vérité » a-t-il déclaré vendredi.
Catastrophe à l'OM, Roberto De Zerbi a tranché
Très affecté par cette défaite et cette élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a dû prendre du temps pour réfléchir. D'après La Minute OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont été obligés de faire une réunion en urgence dans la nuit de jeudi à vendredi pour discuter de son cas. Malgré l'échec dans cette grande compétition européenne, l'entraîneur italien semble prêt à poursuivre. Il n'aurait à aucun moment proposé sa démission à ses dirigeants.
Roberto De Zerbi va continuer avec l'OM
Bien décidé à rester à sa place, Roberto De Zerbi a été plutôt clair concernant ses intentions en conférence de presse. « Je pense que j'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j'aime ça, c'est ma passion. Les joueurs me soutiennent. Ce qui m'énerve, c'est la défaite, de cette manière-là, de manquer de régularité » a-t-il déclaré face aux journalistes avant de se tourner vers le match face au Paris FC ce samedi. L'OM devra rebondir rapidement pour éviter une crise.