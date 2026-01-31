De Zerbi s’annonce «5 ou 6 ans» à l’OM : Doit-on le croire ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En pleine réflexion sur son avenir à l’OM, Roberto De Zerbi a finalement décidé de rester sur le banc phocéen. Vendredi, à la veille du match contre le Paris FC, l’Italien a même garanti avoir « la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans ». Doit-on le croire ?

Une semaine après ce beau succès contre le RC Lens (3-1) au Vélodrome, l’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver la Ligue 1 ce samedi, avec un déplacement sur la pelouse du Paris FC, dans un contexte radicalement différent. Entre les deux matches, l’OM a reçu une sacrée claque en Ligue des champions, avec une humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3) avant d’être officiellement éjecté de la compétition suite au but héroïque d'Anatoliy Troubine, portier de Benfica, au bout du temps additionnel contre le Real Madrid (4-2). « Quand on perd comme ça, il y a toujours un sentiment de honte. Il ne faut pas se cacher et il faut prendre ses responsabilités, avait indiqué Roberto De Zerbi dans la foulée, en conférence de presse. C’est une élimination horrible, difficile à accepter (…) On ne peut pas commencer un match historique comme ça. Ce n’est pas possible. Il faut en être conscient et trouver le pourquoi. Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d’expérience sur le terrain ».

« Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience » Au lendemain de cette énorme désillusion, RMC a révélé que la place de l’entraîneur sur le banc de l'OM était en grand danger, mais après une discussion en interne, Roberto De Zerbi a finalement décidé de rester. Les journalistes ont donc pu s’entretenir avec lui ce vendredi avant le match contre le Paris FC, l’occasion pour le technicien transalpin de faire le point sur sa situation. « On a parlé pour trouver la meilleure solution. Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience. Cette défaite, c'est en partie ma faute, pas totalement. Ce qu'on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c'est ça la vérité », a indiqué De Zerbi.