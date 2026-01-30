«J’ai changé d’avis», il retourne sa veste après ce transfert bouclé par le PSG !

Au cours des derniers jours, le PSG s’est démarqué sur le marché des transferts. Désireux de voir son effectif être renforcé par l’arrivée d’un nouveau talent, Paris s’est offert un crack de 18 ans. Du côté de son club formateur, le FC Barcelone, ce départ a laissé des traces et ce vendredi, l’entraîneur catalan Hansi Flick s’est de nouveau exprimé à ce sujet.
Le PSG aura besoin de prendre une meilleure dynamique sur les prochains mois de compétition. Luis Enrique lui, a toujours affirmé que son effectif pouvait être renforcé cet hiver. Et alors que l’on pensait le club de la capitale plutôt calme sur ce mercato hivernal, Paris a finalisé l’arrivée d’un grand talent en provenance du FC Barcelone.
Hansi Flick énervé par le cas Dro Fernandez
Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez s’est laissé convaincre par le PSG et le projet de Luis Enrique, et s’est engagé jusqu’en 2030 à Paris, qui a déboursé 8M€ dans l’opération. Très déçu de la perte d’un grand talent qu’il avait lui-même lancé cette saison, Hansi Flick, entraîneur du Barça, n’avait pas mâché ses mots à l’égard du jeune Dro il y a quelques jours. « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100 %, y mettre tout ton coeur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », confiait ainsi l’entraîneur allemand.
« J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu »
Cependant, si la déception reste de mise, Hansi Flick semble avoir enterré la hache de guerre avec son ancien crack désormais au PSG. Ce vendredi, l’entraîneur des Blaugranas s’est de nouveau exprimé à son sujet. « J’ai changé d’avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l’adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c’est le football », a-t-il déclaré en conférence de presse.