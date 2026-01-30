«J’ai changé d’avis», il retourne sa veste après ce transfert bouclé par le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers jours, le PSG s’est démarqué sur le marché des transferts. Désireux de voir son effectif être renforcé par l’arrivée d’un nouveau talent, Paris s’est offert un crack de 18 ans. Du côté de son club formateur, le FC Barcelone, ce départ a laissé des traces et ce vendredi, l’entraîneur catalan Hansi Flick s’est de nouveau exprimé à ce sujet.

Le PSG aura besoin de prendre une meilleure dynamique sur les prochains mois de compétition. Luis Enrique lui, a toujours affirmé que son effectif pouvait être renforcé cet hiver. Et alors que l’on pensait le club de la capitale plutôt calme sur ce mercato hivernal, Paris a finalisé l’arrivée d’un grand talent en provenance du FC Barcelone.

Hansi Flick énervé par le cas Dro Fernandez Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez s’est laissé convaincre par le PSG et le projet de Luis Enrique, et s’est engagé jusqu’en 2030 à Paris, qui a déboursé 8M€ dans l’opération. Très déçu de la perte d’un grand talent qu’il avait lui-même lancé cette saison, Hansi Flick, entraîneur du Barça, n’avait pas mâché ses mots à l’égard du jeune Dro il y a quelques jours. « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100 %, y mettre tout ton coeur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », confiait ainsi l’entraîneur allemand.