«Je pars» : L'ultimatum qui aurait pu changer l'histoire du PSG

La saison dernière, le PSG a quasiment tout raflé, réalisant au passage une année légendaire. Et pourtant, tout aurait pu se passer différemment si un ultimatum lancé en 2024 avait finalement changé le destin du club de la capitale. Mais finalement, tout est rapidement rentré dans l'ordre.

L'année 2025 du PSG restera dans les annales comme l'une des plus grandes jamais réalisée par une équipe de football. En effet, le club de la capitale a remporté six trophées, sans oublier la finale de la Coupe du monde des clubs perdue contre Chelsea (0-3). Un succès qui est notamment du au travail de Luis Enrique. Et tout aurait pu s'arrêter très tôt. A l'issue de sa première saison sur le banc du PSG, le technicien espagnol a effectivement fixé un ultimatum comme le raconte Luis Campos.

L'ultimatum de Luis Enrique « Il doit dormir les doigts branchés sur une prise électrique, car il a une énergie incroyable. Chaque jour, il arrive avec la volonté d'évoluer, de progresser. Lorsque vous discutez avec un joueur pour l'intégrer à notre projet, vous lui présentez d'abord le projet sportif collectif, ce qu'est le PSG, puis le projet individuel pour le joueur, car ce sont deux choses différentes et toutes deux importantes. Il ne sert à rien de recruter de bons joueurs si nous n'avons pas de place pour eux. Eh bien, Luis Enrique me demande de dire une chose aux joueurs lorsque je leur parle : "Si tu ne viens pas t'entraîner tous les jours à fond, ne viens pas, car si tu ne t'entraînes pas tous les jours à fond, Luis Enrique va te "tuer" rapidement », a-t-il confié dans une longue interview accordée à MARCA, avant de poursuivre