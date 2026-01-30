«Je connais la vérité», un autre entraîneur visé par le PSG avant Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après s'être séparée de Christophe Galtier à l'été 2023, la direction du PSG avait finalement nommé Luis Enrique au poste d'entraîneur quelques semaines plus tard. Luis Campos a d'ailleurs affirmé que le coach espagnol avait été sa grande priorité à l'époque, mais Daniel Riolo contredit cette version du directeur sportif du PSG et indique qu'un autre technicien était initialement visé.

Luis Enrique a marqué l'histoire du PSG en remportant la Ligue des Champions l'an dernier, soit près de deux ans après sa nomination au poste d'entraîneur. L'Espagnol avait en effet été recruté à l'été 2023 pour venir remplacer Christophe Galtier, et si l'on en croit les révélations de Luis Campos en septembre 2025 dans Rothen s’enflamme sur RMC, Enrique a rapidement été une évidence pour le poste d'entraîneur du PSG cet été-là.

Lucas Chevalier a un «souci» avec un autre joueur : Le PSG va prendre une décision https://t.co/O49WV1g6tF — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

« J'ai compris en quelques minutes que ce serait Enrique » « Le meilleur travail que j'ai fait c'est de choisir Luis Enrique pour le PSG. Je me rappelle de l'entretien que j'ai eu chez lui à Barcelone, j'ai compris en quelques minutes que ce sera lui. Il a compris aussi très vite qu'on allait avoir cette alchimie. J'en ai parlé au président après le rendez-vous et un ou deux jours après, c'était fait. Le travail d'équipe, c'est très important. Les règles du club, prioriser le collectif, c'est la première chose », avait indiqué Luis Campos. Mais selon Daniel Riolo, ces propos du directeur sportif portugais du PSG ne reflètent pas toute la vérité.