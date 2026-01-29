«Luis Enrique a raison» : Ce domaine dans lequel le PSG domine la Ligue des champions

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps idéalement placé pour terminer dans le top 8 de la Ligue des champions et donc se qualifier directement pour les huitièmes de finale, le PSG a finalement inscrit que 2 points lors des 3 dernières journées. Par conséquent, il faudra passer par un barrage. Malgré tout, Luis Enrique reste très confiant. Et les chiffres lui donnent raison.

Champion d'Europe en titre, le PSG avait parfaitement lancé sa nouvelle campagne européenne avec des succès probants contre l'Atalanta (4-0), Tottenham (5-3), le Bayern Leverkusen (7-2) et surtout sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). Cependant, la suite a été plus laborieuse. Bien que la défaite contre le Bayern Munich (1-2) n'avait rien d'alarmant compte tenu du fait que les Bavarois font parties des cadors européens, les trois dernières journées de la phase de ligue a toutefois laissé des traces. Tenu en échec contre Bilbao (0-0) et Newcastle (1-1), le PSG s'est également incliné sur la pelouse du Sporting CP (1-2). Résultat, il faudra passer par un barrage, comme la saison dernière. Néanmoins, Luis Enrique reste confiant. Et il a raison selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin qui révèle un classement largement dominé par le PSG.

«On comprend pourquoi Luis Enrique reste confiant» « Ne pas finir dans le Top 8 quand on est champion d'Europe est clairement un échec. Paris a laissé des points de façon incompréhensible face à des adversaires qu'il a largement dominés (Bilboa, Sporting, Newcastle). Ce manque de réalisme fait mal. 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, ce n'est pas le bilan qu'on attendait. Mais quand on met le nez dans les statistiques, on comprend pourquoi Luis Enrique reste confiant. Malgré ces résultats décevants et son inefficacité chronique, le PSG possède la 4e attaque de Ligue des champions (21 buts) à égalité avec le Real Madrid. Il possède le meilleur taux de possession de la compétition (64%), et reste la deuxième équipe la plus précise dans ses passes. Ce sont des statistiques importantes pour l'entraîneur, qui montre que son équipe maitrise son sujet. Mais il va falloir absolument régler les problèmes d'attaque », rappelle-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.