« Complètement fan » la star du PSG qui fait craquer Laure Boulleau

Axel Cornic

Grande fan du Paris Saint-Germain, dont elle a porté les couleurs en tant que joueuse, Laure Boulleau continue de profiter de sa passion maintenant qu’elle est devenue chroniqueuse. Et elle semble tout particulièrement suivre l’une des stars de Luis Enrique, qui était titulaire ce mercredi soir lors de la dernière journée de la Ligue des Champions.

Après une saison historique, le PSG a pris de plein fouet le contrecoup. L’infirmerie parisienne ne désempli pas et les stars se suivent, donnant à Luis Enrique des gros maux de tête pour faire ses compositions d’équipe. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi, essentiel dans le dispositif des Champions d’Europe, qui s’est blessé au début du mois de novembre dernier.

« En tant que latérale, même s’il joue à droite, je suis complètement fan de ce joueur » On ne l’avait plus vu depuis, mais l’international marocain a enfin fait son grand retour. Ce mercredi, Achraf Hakimi a en effet été aligné titulaire par Luis Enrique, pour la réception de Newcastle au Parc des Princes. Les fans du PSG étaient évidemment ravis de le revoir et c’est notamment le cas de Laure Boulleau. « En tant que latérale, même s’il joue à droite, je suis complètement fan de ce joueur » a expliqué l’ancienne joueuse du club parisien, devenue chroniqueuse pour Canal +. Place au match ! 👊#PSGNEW I #UCL pic.twitter.com/AYCTYw4sSP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 28, 2026