Surprise au PSG : L'ordre rétabli par Luis Enrique après l'injustice ?

Ce mercredi soir, le PSG recevait Newcastle au Parc des Princes, pour le compte de la huitième et dernière journée de Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique a fait un choix fort dans sa composition d’équipe, rétablissant peut-être une injustice qui durait depuis le début de la saison.

Luis Enrique pouvait compter sur des retours importants ce mercredi pour la réception de Newcastle. Une dizaine de jours après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations perdue face au Sénégal, Achraf Hakimi a fait son retour dans le groupe, tout comme Joao Neves, qui revient de blessure. Deux joueurs titulaires face aux Magpies, tout comme Matvey Safonov.

« Ce n’était pas aussi injuste pour Safonov d’avoir une réelle chance » Victime d’une fracture de la main gauche face à Flamengo durant la finale de la Coupe intercontinentale, avec quatre arrêts lors de la séance de tirs au but, l’international russe (17 sélections) a été préféré à Lucas Chevalier. Un choix fort de la part de Luis Enrique, sur lequel s’est exprimée Laure Boulleau sur le plateau du Canal Champions Club. « Je pense que ce qui s’est passé c’est que l’addition des erreurs dans des matchs en Ligue des Champions a finalement trop pesé. Ne pas être décisif, ça a peut-être mis dans la tête de Luis Enrique que ce n’était pas aussi injuste pour Safonov d’avoir une réelle chance. Je pense que c’est totalement relancé ce soir et il va envoyer un signal », estime-t-elle.