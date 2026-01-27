Lucas Chevalier : Ce «petit problème» qu’il a avec un autre joueur du PSG

Lucas Chevalier va-t-il parvenir à faire taire les critiques ? Depuis son arrivée au PSG, l’international français (1 sélection) peine à faire l’unanimité. Ce qui ne l’empêche pas de conserver la confiance de Luis Enrique et de ses coéquipiers. L’un d’eux l’a d’ailleurs défendu à la veille du match contre Newcastle, tout en évoquant l’existence d’un « petit problème » entre eux.
Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€ (hors bonus), Lucas Chevalier n’échappe pas aux critiques pour sa première année au PSG. La semaine dernière, la prestation du portier tricolore a encore fait parler, n’étant pas exempt de tout reproche sur les buts encaissés contre le Sporting CP (1-2). De quoi relancer les doutes sur sa capacité à s’imposer dans la capitale. A la veille d’une rencontre décisive face à Newcastle, que le PSG doit remporter pour s’assurer le top 8, l’un de ses coéquipiers est venu à son secours, tout en révélant un « petit problème » entre eux.
Un joueur du PSG évoque un « petit problème » avec Chevalier
« C'est une grande personne, on voit la manière dont il travaille, l'envie qu'il a de gagner, la manière dont il défend notre équipe », a réagi Willian Pacho en conférence de presse. Néanmoins, les échanges entre le portier du PSG et le défenseur équatorien sont limités comme l’a révélé ce dernier : « On ne parle pas tant, il y a encore un petit problème de langue. »
Ce qui ne l’a pas empêché de défendre Chevalier : « C'est un joueur exceptionnel qui veut apporter à l'équipe, je lui apporte mon soutien, Il a toujours la même envie, la même humilité. Il veut toujours apprendre à faire face. Des choses arrivent parfois ça nous plaît, d'autres non. La force de l'équipe est de faire face à ces problèmes. »
« Il faut lui laisser le temps »
Lucas Chevalier peut compter sur d’autres soutiens, dont Bernard Lama. « C'est une situation globale avec un jeune homme de 23 ans sur lequel on a mis beaucoup de pression. On peut difficilement demander à quelqu'un d'être au top mondial du jour au lendemain, estimait récemment l’ancienne figure du PSG, interrogée par L’Équipe. Je suis d'accord qu'il n'est pas impérial mais il faut lui laisser le temps. Donnarumma a été critiqué aussi. Et il a été bon sur une demi-saison, la dernière ».