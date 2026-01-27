Lucas Chevalier : Ce «petit problème» qu’il a avec un autre joueur du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier va-t-il parvenir à faire taire les critiques ? Depuis son arrivée au PSG, l’international français (1 sélection) peine à faire l’unanimité. Ce qui ne l’empêche pas de conserver la confiance de Luis Enrique et de ses coéquipiers. L’un d’eux l’a d’ailleurs défendu à la veille du match contre Newcastle, tout en évoquant l’existence d’un « petit problème » entre eux.

Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€ (hors bonus), Lucas Chevalier n’échappe pas aux critiques pour sa première année au PSG. La semaine dernière, la prestation du portier tricolore a encore fait parler, n’étant pas exempt de tout reproche sur les buts encaissés contre le Sporting CP (1-2). De quoi relancer les doutes sur sa capacité à s’imposer dans la capitale. A la veille d’une rencontre décisive face à Newcastle, que le PSG doit remporter pour s’assurer le top 8, l’un de ses coéquipiers est venu à son secours, tout en révélant un « petit problème » entre eux.

Un joueur du PSG évoque un « petit problème » avec Chevalier « C'est une grande personne, on voit la manière dont il travaille, l'envie qu'il a de gagner, la manière dont il défend notre équipe », a réagi Willian Pacho en conférence de presse. Néanmoins, les échanges entre le portier du PSG et le défenseur équatorien sont limités comme l’a révélé ce dernier : « On ne parle pas tant, il y a encore un petit problème de langue. » Ce qui ne l’a pas empêché de défendre Chevalier : « C'est un joueur exceptionnel qui veut apporter à l'équipe, je lui apporte mon soutien, Il a toujours la même envie, la même humilité. Il veut toujours apprendre à faire face. Des choses arrivent parfois ça nous plaît, d'autres non. La force de l'équipe est de faire face à ces problèmes. »