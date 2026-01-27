Mise à l’écart et coups de gueule : Le clash qui a éclaté dans le vestiaire du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme à l’OM, l’environnement peut parfois être pesant au PSG, de quoi susciter des tensions dans le vestiaire. A la veille du match entre la formation parisienne et Newcastle en Ligue des champions, une histoire est justement dévoilée dans la presse.

Tenu en échec par Bilbao (0-0) en décembre puis battu par le Sporting (1-2) la semaine dernière, le PSG a laissé échappé l’occasion de s’assurer une place dans le top 8 de la Ligue des champions avant la dernière journée de la phase de ligue. Les hommes de Luis Enrique doivent désormais l’emporter contre Newcastle, mercredi soir au Parc des Princes, pour éviter les barrages. Une rencontre spéciale aux yeux d’un ancien joueur du club.

« On ne s’est pas compris » Passé par le PSG entre 1999 et 2001, Laurent Robert sera au Parc des Princes pour assister à ce match contre Newcastle, où il a évolué entre 2001 et 2005. Interrogé par Le Parisien pour l’occasion, l’ancien international français est revenu sur son aventure mouvementée dans la capitale. « Il y a eu des coups de gueule, mais c’était toujours constructif. Moi, le seul gros coup de gueule que j’ai eu, c’est avec l’arrivée de Luis Fernandez, qui m’a écarté pendant trois mois de l’équipe alors que j’étais meilleur buteur du championnat. J’étais à 12 buts au mois de novembre et il me sort de l’équipe. On ne s’est pas compris », regrette Laurent Robert, avant de développer sur le sujet.