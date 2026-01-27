Kylian Mbappé : «Je n'apprécie ni le joueur ni l'homme», le clash au PSG relancé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'histoire d'amour entre le PSG et Kylian Mbappé a duré bien plus que trois ans comme le veut l'adage. Cependant, la rupture a été rude et médiatisée. Refusant d'activer la clause présente dans son ancien contrat pour le rallonger d'une saison, Mbappé s'attirait les foudres des hauts dirigeants du Paris Saint-Germain à l'été 2023 sous menaces de transfert notamment. Son départ a été très mal accueilli par certains supporters du PSG. Ce que ne comprend toujours pas Pierre Ménès pour une raison précise. Explications.

Partira, ne partira pas ? C'est la question qui occupait l'actualité mercato du PSG pendant la saison 2021/2022. Dans la foulée de son départ avorté malgré ses envies d'ailleurs au marché estival de 2021, Kylian Mbappé se trouvait dans l'ultime année de son contrat au Paris Saint-Germain et semblait destiné à s'en aller en tant qu'agent libre au Real Madrid. Mais ça, ce fut avant les interventions de l'Emir du Qatar ainsi que du président de la République Emmanuel Macron. Résultat, le champion du monde prolongeait son contrat au PSG jusqu'en 2025, mais avec une clause qui lui permettait de ne pas activer l'ultime année de ce bail.

«Mbappé est considéré le traître absolu alors que Cavani est traité en héros bien qu'il ait lamentablement planté le club» La manière dont le feuilleton s'est déroulé est très mal passée chez certains fans du PSG, critiquant l'attitude de Kylian Mbappé au cours de sa dernière danse. Des critiques que Pierre Ménès n'entend pas vraiment alors qu'Edinson Cavani n'a pas du tout reçu le même procès. De quoi engendrer l'indignation de l'ancien consultant de Canal+. « Je crois que c'est un scoop pour personne de savoir que j'appréciais pas beaucoup Cavani. Ni le joueur ni l'homme. A une époque je l'appelais : le rate à mort (ndlr jeu de mots avec le Matador). C'est vrai qu'il marquait un ou deux buts par match, mais il avait 6 ou 7 occasions, ce qui est déjà en soit n'était pas normal. Je ne veux pas rentrer dans les méandres des raisonnemments des supporters parisiens, mais j'ai du mal à voir que Mbappé est considéré le traître absolu alors que Cavani est traité en héros bien qu'il ait lamentablement planté le club en ne jouant pas le Final 8 qui était une occasion inespérée de remporter une Ligue des champions pour lui ».