PSG - Transfert bouclé : Le nouveau phénomène va débarquer à Strasbourg ?

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi tient sa première recrue de l'année. Arrivé à Paris ce dimanche soir, le renfort parisien aurait passé sa visite médicale avec succès ce lundi matin. Ainsi, sa signature avec le PSG serait imminente. Non qualifié pour la saison régulière de la Ligue des Champions, le nouveau protégé de Luis Enrique pourrait être convoqué pour le déplacement à Strasbourg.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos s'est contenté de réaliser quelques ajustements dans l'effectif de Luis Enrique. En effet, le conseiller football du PSG n'a offert que trois joueurs à son entraineur. D'abord, Renato Marin est arrivé librement et gratuitement à Paris, et ce, en provenance de l'AS Rome. Ensuite, Lucas Chevalier a été transféré du LOSC au PSG, et ce, pour une somme proche de 40M€. Enfin, Illia Zabarnyi - ancien pensionnaire de Bournemouth - a couté environ 63M€ au club de la capitale.

La première recrue du PSG a passé sa visite médicale Pour la deuxième partie de saison, le PSG estime qu'il n'a pas besoin de renfort. Ainsi, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ne compterait pas enflammer ce mercato hivernal. Mais alors que Dro Fernandez dispose d'une clause libératoire à hauteur de 6M€, le PSG a décidé d'en profiter pour boucler son transfert. Et pour ne pas être en froid avec le FC Barcelone, l'écurie rouge et bleu aurait décidé de négocier une opération à hauteur de 8M€, plutôt que d'activer simplement l'option présente dans le contrat du joueur.