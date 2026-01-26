Viré par le PSG, le premier flop du Qatar règle ses comptes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Juste après le rachat du club par le Qatar à l'été 2011, le PSG avait tenté quelques paris audacieux sur le marché des transferts afin de lancer de la meilleure manière possible son ambitieux projet dès la première saison. Mais un joueur de renom, recruté par le PSG cet été-là, a vu son histoire au Parc des Princes virer au fiasco, et il s'est longuement confié à ce sujet.

Souvenez-vous, le PSG avait officiellement changé de dimension à l'été 2011 au moment de la vente du club aux nouveaux propriétaires qataris. De premiers investissements importants avaient été consentis cet été-là afin de pouvoir disposer d'un effectif tout de suite compétitif, avec la signature de joueurs qui ont réussi à s'installer durablement au PSG comme Javier Pastore, Blaise Matuidi ou encore Salvatore Sirigu. Mais un autre recrutement effectué par le Qatar en 2011 a très rapidement viré au flop...

Lugano, le premier flop du PSG version QSI Diego Lugano débarquait au PSG en 2011 en provenance de Fenerbahçe avec l'étiquette de défenseur central très robuste et particulièrement expérimenté. Seulement voilà, durant les six premiers mois de son aventure parisienne, il va enchaîner les performances décevantes comme ce naufrage sur la pelouse de l'OM ce 27 novembre 2011 (défaite 3-0) qui va rapidement l'écarter du onze-type, avant que le PSG ne décide de le mettre à part dès l'été 2012. Interrogé par France Football en 2020, Lugano s'est prononcé sans détour sur ce fiasco au PSG : « J’ai effectivement la sensation de ne pas vraiment avoir été à la hauteur. Sportivement, je n’ai pas assuré, c’est vrai. J’aurais dû être plus important. Je me suis souvent demandé pourquoi… J’ai été l’un des premiers étrangers de l’ère QSI à débarquer. Leonardo m’avait donné la responsabilité de changer la mentalité du vestiaire, de le professionnaliser en quelque sorte. J’ai entamé cette transition mais c’était difficile de faire accepter ça. J’ai perdu pas mal d’énergie dans ce processus », a confié l'ancien défenseur uruguayen.