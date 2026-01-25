L’OM à Paris : Gros coup de gueule au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années, les duels entre le PSG et l’OM se font sans autorisation de déplacement pour les supporters de l’équipe visiteur. Alors que Paris accueille Marseille au Parc des Princes le 8 février prochain, le Collectif Ultras Paris (CUP) a poussé un gros coup de gueule contre la LFP à ce sujet.

Quelques semaines seulement après le Trophée des Champions disputé au Koweït, le PSG et l’OM vont se retrouver, en Ligue 1 cette fois-ci. Le 8 février prochain, le club parisien accueillera son ennemi juré marseillais au Parc des Princes en championnat. L’occasion pour les hommes de Luis Enrique de prendre leur revanche sur ceux de Roberto De Zerbi après la victoire marseillaise au Vélodrome en début de saison.

Le CUP proteste contre l’interdiction de déplacement des supporters de l’OM Comme depuis plusieurs années, les supporters de l’OM n’auront pas le droit de se rendre à Paris. Le CUP, groupe d’Ultras du PSG, a publié ce samedi un communiqué dénonçant ces restrictions. « Jusqu’à quand ? À l’approche du match du 8 février, nous, supporters du Paris Saint-Germain, membres du Collectif Ultras Paris, appelons solennellement les autorités (in)compétentes à autoriser la venue des supporters marseillais au Parc des Princes. Nous interpellons directement : la Ligue de Football Professionnel, la Fédération Française de Football, la Préfecture de Police de Paris et nos clubs respectifs ! Malgré l’interdiction de déplacement qui a frappé les supporters parisiens au match aller et par le passé, nous défendons le principe de liberté de supporter son club partout où il joue. Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue et avec les supporters des deux camps », indiquent d’abord les Ultras Parisiens dans ce dernier.