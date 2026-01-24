PSG : Un cadre fracassé pour sa «nonchalence»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Ligue des champions : le PSG. La Supercoupe d'Europe : le PSG. La Ligue 1 : le PSG et on en passe. L'équipe gérée par Luis Enrique a été tout bonnement omniprésente sur la scène nationale, européenne ainsi qu'internationale en 2025. Ce qui pourrait monter à la tête de quelques joueurs en particulier dont un qui a été critiqué sur RMC une fois de plus ces dernières heures.

Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des champions, de la Supercoupe d'Europe, de la Coupe intercontinentale et du Trophée des champions, le PSG a tout gagné en l'espace d'une année. De quoi faire grimper en flèche la confiance des joueurs de Luis Enrique. Voire peut-être un peu trop chez certains. C'est le regret affiché par Walid Acherchour sur RMC.

«Il est devant sa salle de bain à se regarder constamment» Vendredi soir, Désiré Doué a signé une entrée en jeu à Auxerre qui n'a pas du tout plu au consultant de RMC Sport. Disposant d'une franche occasion de but, manquée, le Golden Boy 2025 a été sauvé par la réalisation de Bradley Barcola qui a donc offert la victoire au PSG en terres auxerroises. Mais Acherchour n'a pas raté Doué pendant le débriefing de la rencontre par l'intermédiaire de l'After Foot. « Désiré Doué, j'aime beaucoup le joueur. Mais ça fait un moment qu'on explique qu’il est devant sa salle de bain à se regarder constamment. Oui il est très beau à voir, il n’y a aucun problème, c'est le Golden Boy, il n’y a pas de souci. Mais là, il va falloir que tu retrouves ton efficacité dans le dernier geste et dans l’avant-dernier geste. Parce que l'occasion où il y a le ballon qui traîne à la 65e minute, le match commence à être un peu tendu, et qu’il traîne la patte de cette manière avec une nonchalance et qu’il regarde après ce qui s'est passé... »