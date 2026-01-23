PSG - Kylian Mbappé : La décision radicale avec Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2022, le PSG avait prolongé Kylian Mbappé à prix d’or. Résultat, l’attaquant français a quitté le club sans la moindre indemnité de transfert deux ans plus tard. Désormais, le club parisien fait très attention aux situations contractuelles de ses joueurs, et refuse catégoriquement de reproduire la même erreur avec Ousmane Dembélé.

Désormais bien installé au Real Madrid, Kylian Mbappé a donné des maux de tête au PSG en 2024. L’attaquant français avait alors refusé de prolonger son contrat, et s’était engagé libre au Real Madrid. Forcément, cette affaire, toujours discutée devant la justice, a laissé des traces au sein de la direction du club parisien.

Depuis Mbappé, le PSG fait très attention Comme l’indique AS, depuis cet épisode Kylian Mbappé, le PSG est extrêmement minutieux concernant les prolongations de contrat de ses joueurs. Dernier exemple en date ; celui de Gianluigi Donnarumma. Alors que les deux parties ne trouvaient pas forcément d’accord autour d’une prolongation, Paris n’a pas hésité à vendre le gardien italien, pourtant auteur d’une excellente saison.