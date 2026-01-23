PSG - Kylian Mbappé : La décision radicale avec Ousmane Dembélé !

En 2022, le PSG avait prolongé Kylian Mbappé à prix d’or. Résultat, l’attaquant français a quitté le club sans la moindre indemnité de transfert deux ans plus tard. Désormais, le club parisien fait très attention aux situations contractuelles de ses joueurs, et refuse catégoriquement de reproduire la même erreur avec Ousmane Dembélé.
Désormais bien installé au Real Madrid, Kylian Mbappé a donné des maux de tête au PSG en 2024. L’attaquant français avait alors refusé de prolonger son contrat, et s’était engagé libre au Real Madrid. Forcément, cette affaire, toujours discutée devant la justice, a laissé des traces au sein de la direction du club parisien.
Depuis Mbappé, le PSG fait très attention
Comme l’indique AS, depuis cet épisode Kylian Mbappé, le PSG est extrêmement minutieux concernant les prolongations de contrat de ses joueurs. Dernier exemple en date ; celui de Gianluigi Donnarumma. Alors que les deux parties ne trouvaient pas forcément d’accord autour d’une prolongation, Paris n’a pas hésité à vendre le gardien italien, pourtant auteur d’une excellente saison.
Un scénario similaire avec Ousmane Dembélé ?
Et surtout, ce cas de figure pourrait se représenter prochainement avec Ousmane Dembélé. Alors que son contrat actuel n’expire que dans deux ans et demi, le Ballon d’Or 2025 souhaite une revalorisation salariale. Et si le PSG pourrait prochainement lui offrir un nouveau bail, le club parisien le fera sous ses conditions, afin de ne pas revivre un scénario à la Mbappé.